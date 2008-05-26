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۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

فرمانده نیروی دریایی ارتش:

دکترین نظامی حاکم بر نظام اسلامی ایران مبتنی بر بازدارندگی است

دکترین نظامی حاکم بر نظام اسلامی ایران مبتنی بر بازدارندگی است

رشت - خبرگزاری مهر: امیر دریادار حبیب الله سیاری گفت: دکترین نظامی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران دکترین دفاعی مبتنی بر بازدارندگی است و دراین راستا باید آنقدر توان داشت تا هیچ دشمنی به منافع ما تعرض نکند.

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، امیر دریادار سیاری عصر دوشنبه در مراسم جشن دانش آموختگی دانش آموزان مرکز آموزش تخصص های دریایی رشت ، افزود: توان رزمی و دفاعی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران امروز بسیار بالاست.

وی همچنین با اعلام اینکه فرماندهی ولایت فقیه بر نیروهای مسلح ایران سبب بالندگی و مباهات ارتش جمهوری اسلامی است، گفت: این رهبری شایسته موجب شده است هم اکنون نیروهای دریایی کارآزموده و متخصص توان تولید و بکارگیری تجهیزات مورد نیازخود را در اختیار داشته باشند.

امیر دریادار سیاری مرکز آموزش تخصصهای رشت را یکی از مراکز آموزش مهم کشور دانست و یادآورشد: مربیان آموزشی این مرکز باید روحیه سلحشوری و شهادت طلبی را در دانش آموزان این مرکز هر چه بیشترتقویت کنند.

کد مطلب 690355

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