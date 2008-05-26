۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۵۹

برنامه پخش مستقیم مسابقات فوتبال جام حذفی اعلام شد

شبکه سوم سیما طی هفته جاری اقدام به پخش مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش این دیدارها به شرح زیر است :

سه شنبه - 7/3/87
* پگاه و سپاهان، ساعت 17 (مرحله یک چهارم نهایی)

پنجشنبه - 9/3/87
* فولاد خوزستان - استقلال تهران، ساعت 18 (مرحله نیمه نهایی)

