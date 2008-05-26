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۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۲

مسابقات جام حذفی/

مرادی و فغانی دیدارهای استقلال و سپاهان را قضاوت می کنند

مرادی و فغانی دیدارهای استقلال و سپاهان را قضاوت می کنند

دیدارهای مرحله یک چهارم و نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور را مسعود مرادی و علیرضا فغانی قضاوت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، بنابراعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، علیرضا فغانی دیدار تیم های فوتبال پگاه گیلان و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی را قضاوت خواهد کرد. حسین نجاتی و علیرضا یزدانی به عنوان کمک داور و محمد حسین اسدی به عنوان داور چهارم فغانی را در کار قضاوت این دیدارهمراهی خواهند کرد. این دیدار فردا سه شنبه 7 خردادماه در ورزشگاه سردارجنگل شهررشت برگزار خواهد شد.

همچنین دیدار تیم های فولاد خوزستان و استقلال درمرحله نیمه نهایی جام حذفی را مسعود مرادی با کمک های اسماعیل صفیری و حسن کامرانی فر قضاوت می کنند . مهرداد ذهبی داور چهارم این دیدار خواهد بود. این دیدار روز 9 خرداد ماه در زمین ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

بنابر اعلام رئیس سازمان لیگ برتر رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور تا روز 25 خرداد به پایان خواهد رسید. 

کد مطلب 690360

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