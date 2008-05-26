مرادی و فغانی دیدارهای استقلال و سپاهان را قضاوت می کنند

به گزارش خبرنگارمهر، بنابراعلام کمیته داوران فدراسیون فوتبال، علیرضا فغانی دیدار تیم های فوتبال پگاه گیلان و سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای جام حذفی را قضاوت خواهد کرد. حسین نجاتی و علیرضا یزدانی به عنوان کمک داور و محمد حسین اسدی به عنوان داور چهارم فغانی را در کار قضاوت این دیدارهمراهی خواهند کرد. این دیدار فردا سه شنبه 7 خردادماه در ورزشگاه سردارجنگل شهررشت برگزار خواهد شد.

همچنین دیدار تیم های فولاد خوزستان و استقلال درمرحله نیمه نهایی جام حذفی را مسعود مرادی با کمک های اسماعیل صفیری و حسن کامرانی فر قضاوت می کنند . مهرداد ذهبی داور چهارم این دیدار خواهد بود. این دیدار روز 9 خرداد ماه در زمین ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.

بنابر اعلام رئیس سازمان لیگ برتر رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشور تا روز 25 خرداد به پایان خواهد رسید.