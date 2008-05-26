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۶ خرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

رویترز خبر داد:

پیشرفت در تبادل اسرای حزب الله با رژیم اسرائیل

خبرگزاری رویترز از پیشرفت در تبادل اسرا بین نیروهای مقاومت حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری رویترز ، منابع سیاسی در لبنان امروز اعلام کردند که در گفتگوهای غیر مستقیم بین رژیم اسرائیل و حزب الله در ارتباط با تبادل اسرا که با حمایت سازمان ملل صورت می گیرد پیشرفتهای مهمی حاصل شده است.

این منابع جزئیات بیشتری در این باره ارائه ندادند، اما اعلام کردند که میانجیگران آلمانی در بیروت هفته گذشته گفتگوهایی را با مقامهای حزب الله صورت دادند و پیشرفتهای آتی نزدیک است.

حزب الله در قبال آزادی سربازان اسیر اسرائیلی که در 12 ژوئن 2006 آنها را به اسارت گرفت خواستار آزادی نیروهای مقاومت در بند رژیم صهیونیستی شده است.

کد مطلب 690365

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