ترجمه عربي وداع در شب مهتابي منتشر شد

به گزارش خبرنگار ادبي " مهر " اين كتاب كه شامل 20 داستان كوتاه با موضوع جنگ و دفاع مقدس است با ترجمه " ضياء الجبوري " و " نظيره شماعيلي فرد " در 193 صفحه ، توسط نشر " خورشيد كاروان " در تيراژ 2200 نسخه روانه بازار كتاب شد و علاوه بر آن در بخش بين الملل نمايشگاه كتاب تهران امسال نيز حضور خواهد داشت.

دراين كتاب آثار نويسندگان حرفه اي درحوزه ادبيات جنگ و دفاع مقدس به عربي ترجمه شده است كه از جهت نا آشنايي عرب زبانان با آثار ادبي كه با موضوع دفاع مقدس در ايران نوشته شده است ، اهميت دارد.

آثار شاخص " وداع در شب مهتابي " عبارتند از : " ضريح چشمانت " نوشته " سيد مهدي شجاعي " ، " پرندگان عشق ميان آتش " نوشته " اسماعيل فصيح " ، " چشمان يخ زده " نوشته " بيژن نجدي " ، " لحظه هاي طولاني اندوه " نوشته " موسي بيدج " ، " كمپوت گيلاس " نوشته " حميد رضا شاه آبادي " ، " ستون شكسته " نوشته " احمد محمود " ، " نامه اي براي خانواده سرباز سعد" نوشته " حبيب احمد زاده " و داستان " وداع در شب مهتابي " نوشته " محمد حسين جعفريان " كه نام اين كتاب بر گرفته شده از اين داستان است.

گفتني است ، تدوين و تنظيم وداع در شب مهتابي را " پروانه يزدي نژاد " انجام داده است .

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