سرپرست و مربی ذوب آهن انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی شجاعی با سابقه حضور در کادر فنی این تیم در زمان هدایت کربکندی که از بازیکنان ایران در جام جهانی 1978 آرژانتین نیز بوده است به سمت سرپرست انتخاب شده است.

همچنین منصور ابراهیم زاده، غلامحسین آقاجان، سرمربی پیشین تیم امید ذوب آهن را نیز به عنوان یکی از دستیاران خود معرفی کرده است.

گفته می شود تا پایان قرارداد فرشاد بهادرانی و حمید عزیززاده هافبک و مدافع سپاهان و با توجه به نظر مثبت ابراهیم زاده، احتمال حضور این دو بازیکن در تیم ذوب آهن وجود دارد. این دو بازیکن سابقه بازی در ذوب آهن را نیز دارند.