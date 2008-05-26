متکی از نقش سعد الحریری و رفیق الحریری در لبنان تجلیل کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به لبنان ، منوچهر متکی در دیدار با سعد الحریری روابط مرحوم رفیق حریری نخست وزیراسبق لبنان با جمهوری اسلامی ایران را روابطی دوستانه و نزدیک توصیف کرد.

وزیرامورخارجه کشورمان ابراز امیدواری کرد که سعد الحریری نیز همان مواضع سازنده و مثبت پدر فقیدش را در برابر ایران ادامه دهد.

متکی در این دیدار به رایزنیها و تماسهای پیگیر و فشرده جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای مربوطه برای نزدیک کردن دیدگاه گروههای مختلف لبنانی و موفقیت اجلاس اخیر دوحه اشاره کرد.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای توافق دوحه و حفظ دستاوردهای آن گفت : اعتقاد داریم نزدیکی هر چه بیشتر رهبران لبنانی به یکدیگر و پایبندی به توافقات دوحه می تواند لبنان را در برداشتن گامهای موثرتر در جهت توسعه و پیشرفت کمک کند.

سعد الحریری با اشاره به روابط مستحکم پدرش با جمهوری اسلامی ایران اعلام آمادگی کرد که تمام توان خود را برای تقویت این روابط به کار بندد.

وی همچنین از نقش مهم و سازنده جمهوری اسلامی ایران در توافق اخیر گروههای لبنانی و موفقیت اجلاس دوحه قدردانی کرد.

در دیدار حریری و متکی آخرین تحولات منطقه و اوضاع لبنان مورد بررسی قرار گرفت.