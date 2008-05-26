سطح مراودات ایران و بوسنی باید با تلاش گسترش یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سناهید بریستریچ سفیر بوسنی و هرزگوین در جمهوری اسلامی ایران صبح امروز با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه گفتگو کرد.

آیت الله هاشمی رفسنجانی در این دیدار با اشاره به روند استقلال کشور بوسنی، دوران جنگ در این کشور را دوران سخت برای مسلمانان کل دنیا به ویژه جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و گفت: وظیفه همه کشورهای اسلامی در آن مقطع این بودکه با کمک به این کشور مانع نسل کشی شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران امیدوار بود بعد از جنگ، در بوسنی حضوری فعال و سازنده برای کمک به مردم این کشور داشته باشد ولی دخالت دشمنان سطح روابط و همکاری های دو کشور را تنزل داد.

وی وضعیت فعلی همکاری های دو کشوربه ویژه در زمینه مسائل اقتصادی و تجاری را درسطح پایین عنوان کرد و گفت: امیدواریم با تلاش و درک اهمیت این روابط سطح مراودات گسترش قابل توجه پیدا کند.

سناهید بریستریچ سفیر بوسنی و هرزگوین نیز در این دیدار با قدردانی از کمک های جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ به این کشور گفت: این کمک ها در زمان ریاست جمهوری شما و در زمانی صورت پذیرفت که اغلب کشورهای دنیا نسبت به این موضوع بی تفاوت بودند.

وی حفظ ماهیت اسلامی بوسنی را برای این کشور مهم ارزیابی کرد وگفت: امیدواریم با گسترش روابط فرهنگی ومذهبی با جمهوری اسلامی ایران بتوانیم هویت اسلامی خود را تقویت کنیم.