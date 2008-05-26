سهرابی قهرمان مرحله ششم شد / انتقال یک دوچرخه سوار به بیمارستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله ششم از بیست و سومین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان با حضور شش کشور خارجی و هفت تیم داخلی در مسیر 165 کیلومتری ملکان به ارومیه برگزار شد که در نهایت مهدی سهرابی با زمان 4 ساعت و 3 دقیقه از تیم مس کرمان بر سکوی نخست ایستاد.

وحید جعفری از تیم امید آذربایجان شرقی و حسن ملکی از تیم پیکان تهران با زمانهای مشابه نفر اول و با اختلاف هزارم ثانیه دوم و سوم شدند.

در پایان این مرحله تیم پتروشیمی تبریز ، پیکان تهران و لاسای ترکیه به ترتیب مکانهای اول تا سوم جدول را از آن خود کردند.

همچنین در پایان ششمین مرحله از تور بین المللی آذربایجان پیراهن طلایی همچنان از آن قادر میزبانی است. پیراهن کوهستان از آن حسین عسگری و پیراهن امتیازی بر تن مهدی سهرابی است.

در رقابتهای امروز به دلیل وزیدن باید شدید دوچرخه سواران بسیاری در طول مسیر زمین خوردند یا با یکدیگر برخورد داشتند.

در فاصله 500 متری خط پایان به علت ازدحام تماشاچیان و نزدیکی نرده های حاشیه جاده به مسیر عبور دوچرخه سوداران، شش تن از دوچرخه سواران شرکت کننده در تور به شدت زمین خوردند.

ماهوتچی سرپرست این تور در این باره به خبرنگار مهر گفت: زمین خوردن یک دوچرخه سوار در حین مسابقه بسیار عادی است ضمن اینکه در پایان یک مسیر سخت رکابزنان در یک رقابت تنگاتنگ برای عبور از خط پایان به یکدیگر نزدیک شده و امکان برخورد آنها نیز وجود دارد.

وی افزود: در پایان مسابقه امروز به دلیل وزیدن باد شدید شش نفر از دوچرخه سواران با یکدیگر برخورد کردند که متاسفانه در بین آنها معزالدین سیدرضایی از تیم دانشگاه آزاد به علت مصدوم شدن و شدت جراحات وارده راهی بیمارستان شد.

براساس این گزارش، حال عمومی این دوچرخه سوار رضایت بخش اعلام شده و مسئول پزشکی تور نیز هم اکنون در بیمارستان حضور دارد. دیگر دوچرخه سواران مصدوم نیز در خط پایان تور به طور سرپایی مداوا شدند.

هفتمین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان فردا با طی مسیر 185 کیلومتری از ارومیه به شبستر پیگیری خواهد شد. این تور با حضور شش تیم خارجی و هفت تیم داخلی از اول تا نهم خردادماه در سه استان کشور در حال برگزاری است.