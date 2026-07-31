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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

استاندار بوشهر:مردم دشتستان همواره در عرصه‌های دفاع حضور فعالانه دارند

استاندار بوشهر:مردم دشتستان همواره در عرصه‌های دفاع حضور فعالانه دارند

بوشهر- استاندار بوشهرگفت: روحیه ایثار، شهادت‌طلبی و حضور فعالانه مردم دشتستان در عرصه‌های دفاع از انقلاب اسلامی، ریشه در فرهنگ ایثار و ازخودگذشتگی این خانواده‌های معزز دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح جمعه در دیدار با خانواده شهید حمیدرضا دهقانی در برازجان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم و شهدای حملات اخیر دشمن، اظهار کرد: امنیت، اقتدار و عزت امروز کشور مرهون جانفشانی شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های آنان است.

وی با بیان اینکه خانواده‌های معظم شهدا نماد ایثار، پایداری و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی هستند، افزود: مردم دشتستان همواره در مقاطع مختلف انقلاب، دفاع مقدس و عرصه‌های گوناگون، حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشته‌اند و این روحیه برگرفته از فرهنگ ایثار و شهادت است.

استاندار بوشهر با تأکید بر اینکه همه مسئولان خود را مدیون خون پاک شهدا و صبوری خانواده‌های آنان می‌دانند، خاطرنشان کرد: خدمت به خانواده‌های معظم شهدا وظیفه‌ای دینی، ملی و انسانی است و باید با تمام توان در مسیر رفع مشکلات و پاسخگویی به مطالبات آنان گام برداریم.

زارع تصریح کرد: تکریم خانواده‌های شهدا تنها به برگزاری دیدارهای مناسبتی محدود نمی‌شود، بلکه همه دستگاه‌های اجرایی موظف هستند با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه ارائه خدمات شایسته و حمایت مستمر از این عزیزان را فراهم کنند.

وی در پایان با آرزوی علو درجات برای شهید حمیدرضا دهقانی، از صبر و استقامت خانواده این شهید والامقام تجلیل کرد و گفت: راه شهدا، مسیر عزت، استقلال و سربلندی ایران اسلامی است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6904240

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