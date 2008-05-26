مراسم سالروز آزاد سازی جنوب لبنان آغاز شد/ سخنرانی سید حسن نصرالله در مراسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، این مراسم هم اکنون با حضور گسترده مردم، مسئولان و مقامات بلندپایه حزب الله لبنان در ورزشگاه "الرایه" در منطقه صفیر نصرالله در جنوب بیروت آغاز شده است و مردم تصاویر سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان و پرچم های زرد رنگ حزب الله و پرچم لبنان را در دست دارند.

قرار است دبیرکل حزب الله لبنان امشب در جریان مراسم گرامیداشت سالروز مقاومت و آزاد سازی جنوب لبنان درسخنانی به تشریع تحولات داخلی و منطقه ای بویژه انتخاب میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان بپردازند.

10 هزار صندلی برای نشستن مردم درورزشگاه قرار داده شده است و هم اکنون سرود و آهنگ های انقلابی و حماسی از بلندگوها پخش می شود.

حضور مردم در مراسم به قدری است که همه ورزشگاه مملو از جمعیت است و مردم اعم از پیر و جوان و زن و مردم برای گرامیداشت سالروز آزاد سازی جنوب لبنان حضور یافته اند.

این مراسم قرار بود دیروز برگزار شود که به خاطر تلاقی آن با جلسه مجلس برای انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان به امروز موکول شد.

این درحالی که روزنامه السفیر چاپ لبنان امروز در تشریح محورهای سخنرانی سید حسن نصرالله نوشت: سخنرانی دبیرکل حزب الله سیاسی و فراگیر خواهد بود و در آن به بویژه به آخرین تحولات داخلی بعد از توافقنامه دوحه و انتخاب میشل سلیمان به ریاست جمهوری لبنان خواهد پرداخت.