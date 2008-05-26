علیرضا منصوریان در پایان رقابتهای جام حذفی از فوتبال خداحافظی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان که سابقه حضور در جام جهانی 1998 به همراه تیم ملی فوتبال کشورمان را نیز در کارنامه خود دارد، پس از پایان رقابتهای لیگ برتر قصد کناره گیری از دنیای فوتبال را داشت اما با درخواست مسئولان باشگاه استقلال مقرر شد تا پایان رقابتهای جام حذفی به همراه آبی پوشان باشد.

قرار است این هافبک با سابقه فوتبال کشورمان در پایان رقابتهای جام حذفی برای همیشه با دنیای فوتبال خداحافظی کند. تیم فوتبال استقلال در مرحله نیمه نهایی رقابتهای جام حذفی باید روز 9 خرداد به مصاف تیم فولاد برود و در صورت پیروزی در این دیدار فینالیست خواهد شد اما در صورت شکست در این بازی، علیرضا منصوریان در همین روز با دنیای فوتبال خداحافظی خواهد کرد.