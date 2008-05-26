بوش فرعون زمان است/ استراتژی مقاومت مقابله محکم با متجاوز است

دبه گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در مراسم گرامیداشت مقاومت و حماسه آزاد سازی جنوب لبنان که به طور مستقیم از شکبه تلویزیونی الجزیره پخش شد، به شهدای مقاومت اسلامی و لبنان از جمله عماد مغنیه فرمانده بلندپایه حزب الله درود فرستاد.

وی هشتمین سالگرد مقاومت و آزاد سازی را به مردم مقاوم تبریک گفت و بار دیگر تاکید کرد: شما شریفترین و پاک ترین مردم هستید.

سید حسن نصرالله جرج بوش رئیس جمهور آمریکا را فرعون زمان توصیف کرد و با ستایش از مقاومت گفت: مقاومت دو الگو و استراتژی ارایه کرد، نخست استراتژی آزاد سازی و بیرون راندن اشغالگران در نزد مقاومت و دوم استراتژی دفاع از میهن و ملت در برابر یورش و تجاوز و تهدید بوده است.

وی تاکید کرد که مقاومت بر توکل بر خدا و بازوان مبارزان خویش و امکانات ذاتی خود تکیه دارد و مقاومت به جهاد خود و کار میدانی و بازوان جوانان خود اتکا کرد و سوریه و ایران از آن حمایت کردند.

دبیرکل حزب الله لبنان از ایران و سوریه برای حمایت از مقاومت لبنان تشکر کرد و تاکید کرد: مذاکرات سازش از مادرید تا کنون یک وجب از خاک لبنان را بازنگردانده است، اما استراتژی آزاد سازی مقاومت رژیم اسرائیل را از خاک لبنان بیروت راند.

وی گفت: مجبور شدن رژیم اسرائیل برای عقب نشینی از جنوب لبنان نهایت طرح اسرائیل بزرگ بود.

سید حسن نصرالله به نوار غزه اشاره کرد و گفت: نوار غزه تحت محاصره عقب نشینی ذلیلانه دیگری را به رژیم اسرائیل تحمیل کرد.