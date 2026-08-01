به گزارش خبرنگار مهر، لیلا سادات ابطحی ظهر شنبه در نشست نمایندگان مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، با اشاره به تفاوت ظرفیتهای کانون با نظام رسمی آموزش، اظهار کرد: آموزش و پرورش با وجود تلاشهای فراوان و اجرای برنامههای مبتنی بر سند تحول بنیادین، به دلیل محدودیتهای ساختاری و محتوایی، امکان پاسخگویی کامل به همه نیازهای کودکان و نوجوانان را ندارد و بخشی از ظرفیتهای خلاقیت و استعداد آنان در این ساختار مغفول میماند.
وی افزود: کودکان و نوجوانان علاقه دارند بر اساس نیازها و علایق خود یاد بگیرند و تولید محتوا داشته باشند، اما در بسیاری از موارد نیازها از پیش برای آنان تعریف میشود و همین مسئله، فرصت بروز خلاقیت را کاهش میدهد. کانون پرورش فکری از معدود فضاهایی است که میتواند این خلأ را جبران کرده و زمینه شکوفایی استعدادها را فراهم سازد.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با اشاره به ظرفیتهای گسترده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: این مجموعه از سرمایه انسانی توانمند و تجربههای ارزشمند برخوردار است، اما تغییرات مداوم مدیریتی در سالهای گذشته در برخی مقاطع، مانع تثبیت برنامهها و بهرهگیری کامل از این ظرفیتها شده است.
وی ادامه داد: زمانی که یک مجموعه به آرامش، انسجام و همدلی میرسد، نباید با تصمیمات شتابزده دوباره به نقطه آغاز بازگردد. استمرار مدیریت و پرهیز از بازگشت به عقب، لازمه توسعه پایدار در این حوزه است.
ابطحی با قدردانی از فضای همدلی ایجاد شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان، اظهار کرد: امروز کارکنان احساس میکنند با مدیر مجموعه ارتباط مؤثر برقرار کردهاند و مطالبات آنان شنیده میشود. همچنین تلاش برای انعکاس نیازهای استان در سطح ملی، اقدامی ارزشمند است که باید استمرار یابد.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت مطالبهگری اجتماعی در مراکز کانون، افزود: مراکز کانون نباید در پشت دیوارهای خود محدود بمانند. هر کودک و نوجوانی که وارد این مراکز میشود، میتواند سفیر فعالیتهای کانون در جامعه باشد و معرفی ظرفیتها، برنامهها و دستاوردهای این مجموعه، نقش مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی آن خواهد داشت.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان ارتباط مستمر با مدارس و دعوت از دانشآموزان برای حضور در مراکز کانون را از راهکارهای افزایش شناخت عمومی نسبت به این مجموعه دانست و اظهار کرد: بسیاری از فعالیتهای کانون ارزشمند و اثرگذار است، اما به دلیل ضعف در معرفی، آنگونه که باید در جامعه دیده نمیشود.
وی یکی از چالشهای جدی نظام فرهنگی و تربیتی را انتقال نیافتن تجربههای نسلهای گذشته به نیروهای جوان عنوان کرد و گفت: با بازنشستگی نیروهای باسابقه، بخش مهمی از تجربههای ارزشمند نیز از چرخه فعالیت خارج میشود؛ در حالی که باید از هماکنون نیروهای جوان در کنار افراد باتجربه قرار گیرند تا فرآیند جانشینپروری به صورت هدفمند دنبال شود.
ابطحی افزود: دعوت از بازنشستگان و بهرهگیری از تجربه آنان در قالب نشستهای تخصصی و هماندیشی، میتواند از بروز فقر کارآمدی در آینده جلوگیری کند.
وی همچنین بر ضرورت تمرکز بر ظرفیتها و توانمندیهای موجود به جای پرداختن صرف به مشکلات تاکید کرد و اظهار کرد: کانون پرورش فکری در سالهای گذشته با سوءبرداشتها و کمتوجهیهای مختلفی مواجه بوده است، اما اکنون زمان آن رسیده که با حفظ انسجام درونی، فصل تازهای از فعالیتهای خود را آغاز کند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان ادامه داد: اگر به دنبال ایجاد یک تحول ماندگار در کانون هستیم، این تحول تنها از مسیر گفتوگو، همافزایی و نقد درونسازمانی محقق خواهد شد. تجربههای موفق نباید در یک مرکز باقی بماند، بلکه باید میان همه مراکز استان به اشتراک گذاشته شود تا سطح خدمات در سراسر استان ارتقا یابد.
وی با اشاره به ویژگیهای فرهنگی اصفهان، اظهار کرد: اصفهان دارای مکتب فرهنگی، هویت تاریخی و سرمایه اجتماعی کمنظیری است، اما یکی از خلأهای موجود، فاصله گرفتن برخی فعالیتها از رویکرد محلهمحوری است
ابطحی با بیان اینکه محلهمحوری از سیاستهای محوری دولت چهاردهم به شمار میرود، گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میتواند به مرکز فرهنگی هر محله تبدیل شود؛ جایی که مردم گرد هم میآیند، مسائل محله شناسایی میشود و کودکان و نوجوانان نیز در فرآیند حل مسائل و رشد اجتماعی نقشآفرینی میکنند.
وی افزود:برخلاف نظام آموزش رسمی که حضور دانشآموزان در آن الزامی است، کودکان و نوجوانان با علاقه و انگیزه شخصی به کانون مراجعه میکنند و همین ویژگی، فرصت بیبدیلی برای تربیت، استعدادیابی و هدایت آینده آنان فراهم کرده است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان با اشاره به نقش کانون در هدایت تحصیلی و شغلی نسل آینده، اظهار کرد: بسیاری از نوجوانان در انتخاب مسیر آینده خود با آزمون و خطا مواجه میشوند، در حالی که کانون میتواند با شناسایی استعدادها از سنین پایین، آینده آنان را روشنتر ترسیم کرده و مسیر متناسب با تواناییهایشان را پیش روی آنان قرار دهد.
وی با قدردانی از تلاشهای مربیان و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اظهار کرد: آینده این سرزمین در گرو تلاشهای فرهنگی و تربیتی شماست و امیدوارم با حفظ انسجام، همدلی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، شاهد نقشآفرینی بیش از پیش کانون در تربیت نسل آینده باشیم.
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