راهنمای جامع زائران اربعین؛از نقشه موکبها تا تماس اضطراری بدون اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، حماسه اربعین در کنار همه آن اتفاقات خوب و شیرین؛ مجموعه‌ای از تصمیم‌های کوچک در طول مسیر هم دارد: موکب برای استراحت کجاست؟ در عراق چطور تماس بگیرم؟ وقتی اینترنت قطع شد چگونه پیام بدهم؟ راستی ماشینم را کجا گذاشته‌ام؟!

«باید برخاست» برای همین لحظه‌ها ساخته شده؛ خدماتی کاربردی برای زائر حسینی:

نقشه و مسیریابی

مواکب، عمودهای مشایه، خدمات رفاهی، مساجد، پارکینگ، پمپ بنزین، بیمارستان، امداد و حتی مکانیکی — نزدیک‌ترین گزینه را پیدا کنید و مسیریابی کنید.

پیام رایگان بدون اینترنت

وقتی داده یا وای‌فای در دسترس نیست، باز هم می‌توانید به دوستان و خانواده خبر بدهید که حال‌تان خوب است و الان کجایید.

امداد و مرکز تماس

می شود برای اسکان، پارکینگ، مسیریابی، امداد خودرویی، خدمات گذرنامه قبل از خروج از کشور با شماره کشوری ۰۵۱۵۱۵۱ تماس گرفت.

تلفن‌های ضروری ایران و عراق

شماره‌هایی که در شرایط عادی لازم نمی‌شوند؛ اما وقتی لازم شوند، وقت جست‌وجو نیست.

جملات پرکاربرد عربی

برای مرز، مسیر، خرید و گفت‌وگوهای کوتاه روزمره، بدون وابستگی به مترجم.

ذخیره موقعیت ماشین

مختصات محل پارک را نگه دارید تا برگشت، ساعت‌ها در محوطه نگردید.

اوقات شرعی موقعیت شما

در مسیر جاده های عراق وقتی چشم های خسته ات را باز می کنی و نمیدانی کجایی و چقدر تا اذان مانده.

آموزش رومینگ

تا قبل از عبور از مرز، بدانید چطور در عراق در دسترس بمانید.

اگر عازم هستید، همین حالا باز کنید و روی گوشی نگه دارید.

اگر کسی از خانواده‌تان در مسیر است، این پیام را برایش بفرستید.

آدرس سایت باید برخاست:

http://bayadbarkhast.ir