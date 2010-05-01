به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی المنار، حزب الله شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد: دخالت های همیشگی "تری رود لارسن" در امور داخلی لبنان و تحریک برخی گروه ها علیه گروه دیگر نمی تواند جز ماموریت یک مسئول بین المللی باشد که برای برقراری صلح در منطقه و تقویت حاکمیت لبنان تلاش می کند بلکه اقدامات لارسن ناشی از یک کینه قدیمی و جانبداری مطلق از رژیم صهیونیستی است.

در ادامه بیانیه آمده است: حزب الله چنین مواضع تحریک آمیزی را محکوم می کند و از مسئولان لبنانی می خواهد که در برابر این دخالتهای آشکار در امور داخلی لبنان اقدامات جدی اتخاذ کنند.

در بخش دیگر بیانیه گفته شده است: سلاح مقاومت یک موضوع داخلی است که از طریق گفتگوهای ملی و طرح استراتژیک دفاعی فراگیر حل و فصل خواهد شد و لذا نه لارسن و نه هیچ مسئول بین المللی دیگر حق ندارد در این مسئله دخالت کند.

خاطرنشان می شود تری رود لارسن در راستای جانبداری از رژیم صهیونیستی با تکرار سخنان مداخله جویانه خود با اشاره به حزب الله گفت: با وجود گروه های شبه نظامی همچون حزب الله بحران در منطقه باقی خواهد ماند.