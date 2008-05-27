به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، موسی مرادیانی شامگاه گذشته در جلسه کارگروه آمایش و محیط زیست استان کردستان اظهار داشت: قرار گرفتن دریاچه زریبار در استان کردستان با توجه به زیبایی ویژه و منحصر به فردی که دارد یکی از موهبت های الهی به مردم کردستان است که باید با برنامه ریزی صحیح در راستای حفاظت از ذخایر طبیعی و گونه های نادر جانوری و گیاهی آن تلاش کرد.

وی ادامه داد: اعمال مدیریتهای صحیح در راستای توجه به بحث های گردشگری دریاچه زریبار مهم و ضروری است و باید از تمامی امکانات موجود در استان در راستای نیل به این هدف استفاده شود.

معاون امور عمرانی و هماهنگی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: تبیین و شفاف سازی تبعات و نتایج پیشنهاد کمیسیون زیربنایی دولت نسبت به تعیین و اختیارات دستگاه هایی که مالکیت اراضی جوار دریاچه را بر عهده دارند باعث خواهد شد که نتیجه برنامه ها و اقدامات در دست انجام سریعتر به منصه ظهور برسد.

مرادیانی گفت: امیدواریم که تلاش همه دستگاه های و سازمانهای مرتبط با این موضوع در استان کردستان به سمت و سوی حفاظت از این موهبت الهی در کردستان باشد ضمن اینکه نباید از توجه به جاذبه های گردشگری و استفاده بهینه از این موقعیت در جهت توسعه اقتصادی استان غافل ماند.

در این جلسه راهکارهای به کارگیری فارغ التحصیلان جویای کار در رشته های منابع طبیعی و محیط زیست و نحوه به کارگیری آنها در پروژه های مختلف از سوی اعضای جلسه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.