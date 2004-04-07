كساني كه بر روحاني بودن رييس مجلس هفتم تاكيد كرده اند نظر صنفي نداشته اند

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" ابوترابي در جمع خبرنگاران گفت: رياست مجلس از مسائلي است كه بايد نسبت به آن بسيار تامل شود.

محمد حسن ابوترابي فرد درمورد علت تاييد جامعه مدرسين بر روحاني بودن رييس مجلس هفتم به مزاياي حضور مهدي كروبي به عنوان رييس مجلس ششم اشاره كرد و افزود: نمي توان منكر نقش آقاي كروبي دركاهش تنش ها و فراهم آوردن بستر حركت بهتر مجلس شد زيرا اگر آقاي كروبي بعنوان يك روحاني با خصايص و ويژگي ها و سابقه كار در اين جايگاه نبود شايد شرايط بدين گونه نبود.

نماينده قزوين گفت : در تمام دوره هاي مجلس در گذشته همواره روحانياني كه از ويژگي ها و احترام برخوردار بوده اند و بر مسند رياست مجلس نشسته اند و از اين منظر و با حفظ همه جهات چهره هاي روحاني مقبول مي توانند نقش بهتري را در هنگام تصدي رياست مجلس ايفا كنند.

ابوترابي طرح نام محمد رضا فاكر منتخب مردم مشهد از سوي طيف روحاني جناح منتقد دولت را تاييد كرد.