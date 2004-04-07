به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره، شمارزيادي از مردم كركوك امروز در اعتراض به حوادث خونين در شهر فلوجه و كشتار غير نظامي بدست نيروهاي اشغالگر آمريكايي دست به تظاهرات زدند .
بنابراين گزارش ، اين تظاهرات به درگيري با نيروهاي آمريكايي منجر شد كه طي آن 8 تن كشته و 10 نفر زخمي شدند. اين منبع خبري به جزييات بيشتر درباره درگيري بين نيروهاي آمريكايي و تظاهركنندگان عراقي اشاره اي نكرد.
در شهر كركوك صورت گرفت
18 كشته و زخمي در درگيري تظاهركنندگان عراقي با نيروهاي آمريكايي
منابع خبري درعراق اعلام كردند: درجريان درگيري بين نيروهاي اشغالگر آمريكايي و تظاهركنندگان عراقي در شهر كركوك دستكم 8 تن كشته و 10 نفر ديگر نيز مجروح شدند.
به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره، شمارزيادي از مردم كركوك امروز در اعتراض به حوادث خونين در شهر فلوجه و كشتار غير نظامي بدست نيروهاي اشغالگر آمريكايي دست به تظاهرات زدند .
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