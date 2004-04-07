  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ فروردین ۱۳۸۳، ۱۷:۱۶

در شهر كركوك صورت گرفت

18 كشته و زخمي در درگيري تظاهركنندگان عراقي با نيروهاي آمريكايي

منابع خبري درعراق اعلام كردند: درجريان درگيري بين نيروهاي اشغالگر آمريكايي و تظاهركنندگان عراقي در شهر كركوك دستكم 8 تن كشته و 10 نفر ديگر نيز مجروح شدند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره، شمارزيادي از مردم كركوك امروز در اعتراض به حوادث خونين در شهر فلوجه و كشتار غير نظامي بدست نيروهاي اشغالگر آمريكايي دست به تظاهرات زدند .
بنابراين گزارش ، اين تظاهرات به درگيري با نيروهاي آمريكايي منجر شد كه طي آن  8  تن كشته و 10 نفر زخمي شدند. اين منبع خبري به جزييات بيشتر درباره درگيري بين نيروهاي آمريكايي و تظاهركنندگان عراقي اشاره اي نكرد.

کد مطلب 69067

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها