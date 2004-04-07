18 كشته و زخمي در درگيري تظاهركنندگان عراقي با نيروهاي آمريكايي

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره، شمارزيادي از مردم كركوك امروز در اعتراض به حوادث خونين در شهر فلوجه و كشتار غير نظامي بدست نيروهاي اشغالگر آمريكايي دست به تظاهرات زدند .

بنابراين گزارش ، اين تظاهرات به درگيري با نيروهاي آمريكايي منجر شد كه طي آن 8 تن كشته و 10 نفر زخمي شدند. اين منبع خبري به جزييات بيشتر درباره درگيري بين نيروهاي آمريكايي و تظاهركنندگان عراقي اشاره اي نكرد.