به گزارش خبرگزاری مهر، براساس مصوبه وزرای عضو کمیسیون ماده یک آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، عوارض صادراتی کیلوگرم گوشت مرغ 700 تومان و روعن نباتی خوراکی سیب زمینی ، نخود خام ، لپه و انواع لوبیا نیز هر کیلوگرم 200 تومان تعیین شد.

اقلام یاد شده مشمول پرداخت عوارض صادارتی به میزان فوق تا تاریخ 30/12/87 هستند و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است عوارض صادراتی اقلام مذکور را به حساب در آمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز کند.

این تصویب نامه در تاریخ 5/3/87 با امضای معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

گفتنی است، بر اساس تبصره بند "د" ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهی های مرسوم در تجارت بین الملل معاف هستند.