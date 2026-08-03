دادستان اصفهان: ضعف نظارت ریشه اصلی نابسامانی بازار اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسویان ظهر دوشنبه در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت و بازرسی بر بازار که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان انتظامی، اصناف و تعزیرات حکومتی برگزار شد، وضعیت فعلی بازار را نیازمند مداخله جدی و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول دانست.

وی با بیان اینکه نابسامانی‌های موجود در بازار کالا و خدمات ریشه در نظارت ناکافی دارد، اظهار داشت: تا زمانی که زنجیره نظارت از لحظه تأمین مواد اولیه تا رسیدن کالا به دست مصرف‌کننده نهایی به صورت مستمر و پیوسته عمل نکند، شاهد بروز نوسانات و آثار تورمی خواهیم بود.

دادستان اصفهان با اشاره به چالش‌های زیرساختی در مدیریت بازار، بر لزوم هوشمندسازی نظارت تأکید کرد و گفت: ضعف سامانه‌های فعلی برای رصد گردش کالا، یکی از حلقه‌های مفقوده در زنجیره نظارتی است. موسویان تصریح کرد: اولویت اصلی این قرارگاه، بازرسی دقیق و هوشمند از انبارهاست تا امکان هرگونه سودجویی یا احتکار از میان برود و شفافیت در چرخه توزیع کالا افزایش یابد.

پایان مدارا با مخلان امنیت اقتصادی

موسویان در ادامه، هدف از تشکیل این قرارگاه را ایجاد انضباط پایدار در بازار و جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها عنوان کرد. او با اشاره به مطالبات مردمی در خصوص برخورد با تخلفات اقتصادی، تأکید کرد: رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده‌های مرتبط با گران‌فروشی، احتکار و جرایم سازمان‌یافته اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

دادستان اصفهان از سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خواست تا با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت ضابطان خاص، پرونده‌های کلان اخلال در بازار را در اولویت قرار داده و بدون اغماض با متخلفان برخورد کنند.

این مقام قضایی تصریح کرد: این قرارگاه صرفاً به اقدامات مقطعی بسنده نخواهد کرد، بلکه موظف است ضمن شناسایی نقاط ضعف عملیاتی، با رویکردی هدفمند، بسترهای فسادزا در بازار را شناسایی و برای رفع آن‌ها اقدام کند. ایجاد ثبات در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خط قرمز دستگاه قضایی در استان اصفهان است.