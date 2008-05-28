به گزارش خبرنگار مهر، با مشخص شدن فیلم‌های اکران سال 87 حداقل تا پایان فصل تابستان، نگاهی تحلیلی به حضور کمی بازیگران در این آثار می‌تواند جذابیت خاص خود را داشته باشد.

با توجه به اینکه در فیلم‌های اکران شده سنگینی کفه ترازو با آثاری است که در بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمده‌اند ، به نظر می‌آید می‌توان این وجه را در حضور کمی بازیگران هم لحاظ کرد و به نوعی این دو حضور را متأثر از یکدیگر دانست.





زوج پر کار اکران سال 87 در فیلم "تلافی"

از میان بازیگران مرد در فیلم‌های اکران شده و آثاری که طبق اعلام شورای صنفی نمایش به ترتیب در گروه‌های پنجگانه سینمایی به نمایش درمی‌آیند، حمید گودرزی تنها بازیگری است که با چهار فیلم بهار و تابستان سینمای ایران را تحت‌الشعاع حضور کمی خود قرار داده است.

گودرزی که بازیگری را از تلویزیون و با حضور در مجموعه‌های قاسم جعفری چون "مسافری از هند"، "کمکم کن" و چند تله فیلم آغاز کرد، سینما را نیز با آثاری چون "بازنده" قاسم جعفری، "بی‌وفا" اصغر نعیمی و ... تجربه کرد. از فیلم‌های در حال اکران این بازیگر جوان می‌توان به "مجنون لیلی" قاسم جعفری، "تلافی" سعید اسدی" و "قرنطینه" منوچهر هادی اشاره کرد.

همچنین گودرزی فیلم "انعکاس" رضا کریمی را بعد از اتمام اکران "تلافی" بر پرده گروه سینمایی استقلال دارد که به این ترتیب با چهار فیلم پر کارترین بازیگر سال 87 تا مشخص شدن اکران‌های جدیدتر است. ضمن اشاره به این نکته که کاراکترهایی که او ایفا کرده هر چند شناسنامه و تعریفی به ظاهر متفاوت از هم دارند، ولی با شیوه بازی و اجرای او به زحمت می‌توان از یکدیگر مجزایشان کرد.

البته تأثیر چهره پردازی را در تصویری کردن این تفاوت‌ها نباید از نظر دور داشت که کمتر این وجه به کار حمید گودرزی آمده است. او با چهره و ظاهری کمابیش مشابه در "مجنون لیلی" یک راننده تاکسی عاشق و کمی دیوانه، در "تلافی" مردی درگیر و در "قرنطینه" نیز جوانی پولدار و عاشق است که پای عشق‌اش می‌ایستد. در فیلم "انعکاس" که می‌تواند تفاوت‌هایی با دیگر کاراکترهایش داشته باشد او ایفاگر نقش مردی متأهل است که با دیدن دوست دوران قبل از ازدواجش (مهناز افشار) قصد دارد حریم‌های مشروع را بشکند و بر اثر یک حادثه فلج می‌شود.

رتبه دوم این فهرست متعلق به زوج بازیگری گودرزی در دو فیلم در حال اکران است. نیوشا ضیغمی با داشتن دو فیلم "تلافی" و "قرنطینه" بر اکران سینماها، فیلم سینمایی "حس پنهان" مصطفی رزاق‌کریمی را نیز به عنوان اکران بعدی فیلم "همخانه" در گروه سینمایی آزادی در راه دارد.

نکته جالب اینکه در دو فیلم اول او زوج بازیگری حمید گودرزی است که البته در "قرنطینه" نقش او به عنوان دختری سرطانی و چهره پردازی خاص که ظاهرش را به هم می‌ریزد، متفاوت از دیگر نقش آفرینی‌هایش است. ضیغمی در "حس پنهان" نیز در نقش دختری جوان ظاهر می‌شود که برادری روانپریش (حامد بهداد) دارد و با وارد شدن به رابطه با یک مرد متأهل (محمدرضا فروتن)، پیچیدگی‌هایی خاص را در شخصیت خود به تصویر می‌کشد.

در رتبه سوم این فهرست بازیگرانی متعدد و مطرح با دو فیلم حضور دارند که می‌توان به برخی از آنها اشاره کرد. مهران مدیری با "دایره زنگی" پریسا بخت‌آور و "همیشه پای یک زن در میان است" کمال تبریزی دو نقش کمدی اما متفاوت از هم را تجربه می‌کند. هر چقدر که نقش او در "دایره زنگی" ادامه کاراکتری آشناست که همه از او سراغ دارند ولی نقش اغراق شده یک وکیل ضد زن در "همیشه پای ..." که دچار تحولی گل درشت می‌شود، با شخصیت پردازی و نقش آفرینی او متفاوت از حضور آشنایش به چشم می‌آید.

بهاره رهنما نیز با دو فیلم "دایره زنگی" و "10 رقمی" همایون اسعدیان در رده سوم فهرست حضور دارد. نقش شاعره‌ای امروزی و مد روز که دچار توهم توطئه است در "دایره زنگی" با بالا بردن سن واقعی و چهره پردازی خاص، نقشی چالش برانگیز برای رهنما به حساب می‌آید که او در این تجربه موفق بوده است. فیلم "10 رقمی" هم که قرار است بعد از "قرنطینه" در گروه سینمایی عصر جدید اکران شود به جهت فضای طنز و حضور در کنار جمعی از بازیگران طنز تلویزیونی می‌تواند برای این بازیگر نوطلب اتفاقی خاص را رقم بزند.





نقش متفاوت بهاره رهنما در "دایره زنگی"

نیکی کریمی دو فیلم "زن دوم" سیروس الوند و "زن‌ها فرشته‌اند" شهرام شاه‌حسینی را بر اکران سینماها دارد. نقش چالش برانگیز او در "زن دوم" که به نوعی تکراری متفاوت از حضورش در فیلم "چند روز بعد" است، تحت تأثیر شخصیت زن دوم و شخصیت پردازی آن بدل به قربانی آسیب پذیر عشق می‌شود و شکنندگی کریمی در تکمیل این حضور می‌تواند موثر واقع شود. او در کمدی "زن‌ها ..." نیز تجربه‌ای را با دیگر بازیگران حرفه‌ای سینما از سر می‌گذراند که می‌تواند در کنار حضور در کمدی "نوک برج" کیومرث پوراحمد در کارنامه‌اش ویژه تلقی شود.

مهتاب کرامتی فیلم "زن‌ها فرشته‌اند" را بر اکران سینماها دارد و پس از پایان اکران "همخانه" با فیلم "حس پنهان" به سینماها بازمی‌گردد. حضور او در کمدی "زن‌ها ..." می‌تواند نقشی چالش برانگیز برای این بازیگر جدی سینما تلقی شود که وجه همبازی شدن با بازیگران حرفه‌ای چون نیکی کریمی، امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا و ... را به عنوان یک امتیاز بالقوه به همراه دارد. او در "حس پنهان" با بازگشت به قالب شخصیتی که با ظاهرش همخوانی دارد، نقش یک روانپزشک را بازی می‌کند که با وارد شدن یک زن جدید به زندگیشان باید دیواری را که بین او و شوهرش ایجاد شده بشکند و به نوعی رابطه خودشان را درمان کند.

گلشیفته فراهانی دو فیلم "دیوار" محمدعلی طالبی و "همیشه پای یک زن در میان است" را در اکران آتی دارد. او در "دیوار"‌ ایفاگر کاراکتری چالش برانگیز است و با حضور در نقش دختری موتورسوار که در دیوار مرگ نمایش می‌دهد، توانایی‌های خود را در عرصه بازیگری بسط می‌دهد. نقش او در کمدی فانتزی "همیشه پای ..." به عنوان زنی که پس از جدایی، تجربه‌های جدید را از سر می‌گذراند، هر چند از سن واقعی او فاصله دارد تازگی دارد.

محمدرضا فروتن فیلم "زن دوم" را بر اکران سینماها دارد و در اکران آتی با "حس پنهان" از راه می‌رسد. فروتن در هر دو فیلم با ایفای نقش مردی درگیر در یک مثلث عشقی، به ظاهر نقش‌های مشابه را ایفا می‌کند اما درماندگی او در "زن دوم" که در انتها تصویر یک قربانی عشق را تثبیت می‌کند با نقش او در "حس پنهان" تفاوت دارد. او در فیلم دوم مدیر یک شرکت تبلیغاتی است که با رفتار سرد زنش (مهتاب کرامتی) به دختری جوان (نیوشا ضیغمی) متمایل می‌شود و ابائی از این اعتراف ندارد.

حامد بهداد فیلم "مجنون لیلی" را بر اکران سینماها دارد و در اکران آتی با "حس پنهان" می‌آید. بهداد در "مجنون لیلی" ایفاگر نقشی هر چند فرعی و حاشیه‌ای ولی خاص است که با بزرگنمایی غیرمنطقی در فیلم برجسته می‌شود. نقش کاراکتری از طبقه فرودست و حاشیه‌ای که به خاطر عشق دست به اقدامی انتخاری زده و حاضر می‌شود جانش را به خطر بیندازد. نقش خاص او در "حس پنهان" نیز با تصویر کردن یک برادر روانپریش و مشکوک که در سرانجامی تأثیرگذار دارد در ادامه نقش آفرینی او در نقش‌های مکمل خاص و ماندگار در ذهن می‌ماند.

افسانه بایگان فیلم "قرنطینه" را بر اکران سینماها دارد و در اکران بعدی با "کنعان" بازمی‌گردد. این بازیگر زن اول سینمای ایران در دهه شصت، پس از یک دوره کم کاری توانست نقش آفرینی‌های تأثیرگذار در قالب کاراکترهای مکمل داشته باشد. او در "قرنطینه" ایفاگر نقش یک مادر فداکار از طبقه فرودست است که به خاطر تهیه پول درمان دختر سرطانی‌اش، کلیه خود را می‌فروشد.

اما نقش او در "کنعان" را باید بسیار خاص دانست که با مکمل شدن در کنار ترانه علیدوستی به عنوان دو خواهر که برخلاف ظاهر صمیمی، تضادی عمیق دارند و این تضاد به یک رویارویی تأثیرگذار ختم می‌شود، در ذهن می‌ماند. بخصوص که رقیب عشقی شدن این دو خواهر در زیر لایه‌های فیلم قابل پیگیری است.

بیتا سحرخیز بازیگری جوان و تازه کار است که "همخانه" را بر اکران سینماها دارد و در فیلم "انعکاس" نیز یک نقش مکمل متفاوت از سن خود را ایفا می‌کند. نقش اول او در "همخانه" به عنوان دختری شهرستانی و دانشجو که به خاطر پیدا کردن یک سرپناه مجبور است دروغ بگوید و شوهری قلابی برای خود پیدا کند، مطابق با کاراکتر قابل انتظار از ظاهر سحرخیز است. ولی او در "انعکاس" نقش زنی شوهردار و پولدار را ایفا می‌کند که وقتی به شوهرش (حمید گودرزی) شک می‌کند، میدان را ترک کرده و می‌رود.





رضا عطاران و خاطره حاتمی در "قرنطینه"

رضا عطاران بازیگر و کارگردان برجسته طنز تلویزیون و سینما فیلم "قرنطینه" را بر اکران سینماها و "تیغ‌زن"‌ علیرضا داودنژاد را در اکران آتی دارد. بازی او در نقش یک بیمار مبتلا به سرطان که با ظاهری دفرمه شده عاشق دختری بیمار (خاطره حاتمی) می‌شود، تنها ظاهر او را متفاوت کرده و کاراکتر آشنای عطاران همچنان در آن نقش حرف اول را می‌زند. اما حضور او در فیلم داودنژاد با قصه‌های عجیب و غریب که فیلم‌های اخیر این کارگردان دارد، می‌تواند متفاوت باشد.

در رده چهارم نیز بازیگرانی با یک فیلم حضور دارند که به برخی از آنها اشاره می‌شود. امین حیایی، محمدرضا شریفی‌نیا و لیلا اوتادی با "زن‌ها فرشته‌اند"،‌ مهناز افشار و کامبیز دیرباز با "انعکاس"، خسرو شکیبایی و یکتا ناصر با "نسکافه داغ داغ"،‌ ترانه علیدوستی و بهرام رادان با "کنعان"، محمدرضا گلزار و الناز شاکردوست با "مجنون لیلی"، مهتاب نصیرپور و شبنم مقدمی با "فرزند خاک"، جواد رضویان با "10 رقمی"، هنگامیه قاضیانی با "به همین سادگی"‌ و ...