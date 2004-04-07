سي و نهمين اجلاس طرح كلمبو خرداد امسال در تهران برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اجلاس تهران ، گزارش سالانه شورا و هيات مديره كالج كاركنان طرح كلمبو در دو سال گذشته و اولويت هاي آينده از جمله پيشرفت هاي درون منطقه اي و اولويت هاي توسعه شامل زمينه توسعه بين المللي ، چشم انداز منطقه اي و همكاريهاي فني به كميته مشورتي ارايه خواهد شد.

استراليا ، افغانستان ، بنگلادش ، بوتان ، كامبوج ، فيجي ، هند ، اندونزي ، ايران ، ژاپن ، جمهوري كره ، لائوس ، مالديو ، ميانمار ، مالزي ، نپال ، پاكستان ، تايلند ، گينه نو ، فيليپين ، سنگاپور ، سريلانكا ، نيوزلند و آمريكا به عنوان اعضاي دايم و مغولستان و ويتنام اعضاي موقت طرح هستند. كشورهاي انگليس و كانادا در سالهاي 90 و 91 از اين طرح خارج شدند. مقر اين طرح كلمبو پايتخت سريلانكا است.

اجلاس قبلي طرح كلمبو جولاي سال 2001 در كلمبو پايتخت سريلانكا برگزار شد و در آن كشورهاي عضو طي بيانيه هايي بر نقش طرح كلمبو در توسعه منابع انساني و همكاريهاي فني جنوب - جنوب و بر ارتباط گسترده تر طرح در قرن 21 در برنامه هاي همكاريهاي دو جانبه و چند جانبه براي رفع نيازهاي متفاوت و متغير كشورهاي عضو در محيط اقتصاد بين المللي تاكيد كردند. همچنين توجه به نقش اساسي و بنيادين بخش خصوصي در ايجاد رشد ، اشتغال و تحرك اقتصاد بازار و ترغيب اين بخش براي مشاركت موثر در روند توسعه و برنامه هاي طرح مورد تاكيد قرار گرفت.

در اين بيانيه ضمن تاكيد بر بكارگيري تكنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي در افزايش منافع اقتصادي دانش محور ، از دبيرخانه سازمان خواسته شد ، تا در برنامه همكاريهاي فني به اين موضوع توجه كنند.

طرح كلمبو از قديمي ترين سازمانهاي بين الدولي است كه در سال 1951 به صورت يك طرح شش ساله (57- 1951) به تصويب هفت عضو موسس يعني كشورهاي استراليا ، كانادا ، هند ، نيوزلند ، پاكستان ، انگليس ، و سريلانكا رسيد و در حال حاضر 24 كشور عضو اين طرح هستند.

کد مطلب 69080