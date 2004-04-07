توليد فيلم 3000 درجه متوقف شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل ازسايتهاي اينترنتي اين استوديو چندي پيش با مخالفت اتحاديه آتش نشانهاي ماساچوست مواجه شد.

شنيده ها حاكي ست شركت فيلمسازي برادران وارنردرصدد است فيلمي را براساس واقعه اي كه درماه دسامبر1999 جان شش تن ازنيروهاي آتش نشان را گرفته ، جلودوربين ببرد.

اين پروژه سينمايي كه ازحضوراد هريس ووودي هارلسون درنقشهاي اصلي سود مي جويد قراربود ماه آينده درلوكيشن هاي تورنتوجلودوربين برود.

با انتخاب دني بويل Danny Boyle درمقام كارگردان ، اين اثرآخرين مراحل پيش توليد را پشت سرمي گذاشت كه با مخالفت فرانك رافا Frank Raffa رييس سازمان آتش نشاني شهر وستر واقع درايالت ماساچوست مواجه شد.

اوطي نامه اي دراينترنت ازآتش نشانهاي كانادايي درخواست كرد كه ازكوچكترين همكاري با عوامل فيلمسازي خودداري كنند.اين درشرايطي است كه كارگردان اميدواربود به هنگام فيلمبرداري ازكمكهاي آنها سود جويد. رافا براين باوراست كه ساخت چنين فيلمي احساسات خانواده وفرزندان نيروهاي متوفي را جريحه دارمي كند.

ازآنجايي كه آتش نشانهاي كانادايي ازحضوردراين فيلم وتامين وسايل مورد نياز براي فيلمبرداري سرباززده اند ، توليد اين پروژه تامدتي با توقيف همراه مي شود.