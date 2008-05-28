به گزارش خبرگزاری مهر، لهستان کشوری در اروپای شرقی با جمعیتی برابر با 38 میلیون و 109 هزار و 499 نفر است و تعداد کاربران اینترنت این کشور در سال 2007 برابر با 11 میلیون و 400 هزار نفر معادل 9/29 درصد از جمعیت آن بوده است.

در حال حاضر در لهستان چند ارائه دهنده اینترنت (ISP) مشغول فعالیت هستند و محبوب ترین خدمات ADSL به کاربران خانگی سرویسهای Neostrada و Net24 نام دارند که به ترتیب "آی اس پی" TPSA و Netia آنها را ارائه می دهند.

همچنین بهترین خدمات اینترنت شرکتی را که TPSA ارائه می دهد Internet DSL TP نام دارد.

براساس گزارش "یورواستات" اداره آمار اروپا، ورود به اینترنت در لهستان به طور متوسط نسبت به سایر کشورهای اروپایی هزینه های بیشتری دارد. به همین منظور ارائه دهنده TPSA تصمیم گرفت 51 درصد از خطوط ADSL را به سایر "آی اس پی" ها با قیمت 60 درصد کمتر از قیمت اصلی اجاره دهد. همین مسئله موجب شد که قیمتهای خطوط سریع اتصال به اینترنت با تلفن (DSL) در این کشور به سرعت کاهش یابد.

مهمترین "آی اس پی" های لهستان عبارتند از: " Telekomunikacja Polska SA" که به TPSA نیز معروف است. شبکه اصلی اینترنت خطوط پر سرعت این "آی اس پی" از 34 مگابیت برثانیه تا 155 مگابیت برثانیه است.

NASK دومین "آی اس پی" معروف این کشور است که سرعت شبکه اصلی خطوط ADSL آن در 49 شهر 34 مگابیت برثانیه است.

سرعت خطوط اصلی "آی اس پی" TelEnergo بین 8، 34، 155 و 622 مگابیت برثانیه است.

لهستان از جمله کشورهای اروپایی است که فناوری اطلاعات و خدمات اینترنت آن به نسبت کشورهای اروپای غربی از رشد کمتری برخوردار بوده است باوجود این، متوسط سرعت اینترنت خطوط ADSL برای کاربران خانگی و شرکتی این کشور بین 6/1 مگابیت برثانیه و 4 مگابیت برثانیه است.

این درحالی است که حداکثر سرعت ADSL در ایران با وجود 18 میلیون کاربر اینترنت تنها 512 کیلوبیت برثانیه است.

به گزارش مهر، مدت زمان بارگذاری یک فایل 50 مگابایتی با یک مودم 56 کیلوبیت بر ثانیه خطوط دایل آپ برابر با یک ساعت و 49 دقیقه و 13 ثانیه است که این مدت زمان با استفاده از خطوط ADSL با سرعت 256 کیلوبیت برثانیه، 27 دقیقه و 18 ثانیه با سرعت 512 کیلوبیت برثانیه، 13 دقیقه و 39 ثانیه با سرعت 1500 کیلوبیت برثانیه، 4 دقیقه و 40 ثانیه و با سرعت 8 هزار کیلوبیت بر ثانیه، تنها 51 ثانیه است.

همچنین مدت زمان بارگذاری فایلی که تنها 2 مگابیت حجم دارد در اتصال دایل آپ 56 کیلوبیت برثانیه برابر با 4 دقیقه و 22 ثانیه است درحالی که این مدت زمان با استفاده از خطوط پر سرعت ADSL با 256 کیلوبیت برثانیه برابر با یک دقیقه و 5 ثانیه با سرعت 512 کیلوبیت برثانیه برابر با 32 ثانیه با سرعت 1500 کیلوبیت برثانیه برابر با 11 ثانیه و با سرعت 8 هزار کیلوبیت برثانیه (8 مگابیت برثانیه) کمتر از دو ثانیه است.

در کل، امکان بارگذاری یک فایل متنی 500 صفحه ای در فرمت PDF در تمام این نوع اتصالات میسر است اما نکته مهم در تفاوت مدت زمانی است که کاربر برای انجام این بارگذاری صرف می کند.

خبرگزاری مهر فردا سرعت اینترنت در ایران را با کشور نیوزلند مقایسه می کند.