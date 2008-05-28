به گزارش خبرگزاری مهر، شیمیدانان دانشگاه کالیفرنیا در ساندیگو از پلیمرهای فلورسانت نوعی پوسته افشانه ای را توسعه داده اند که می تواند روی تمام سطوح صیقلی نشست کند. این دانشمندان در این تحقیقات که نتایج آن را در مجله Journal of Materials Chemistry منتشر کرده اند نشان دادند که می توان از این افشانه در شناسایی مواد منفجره برپایه نیتروژن استفاده کرد.

به گفته این محققان، این مولکولهای پلیمری از خود پرتوهای آبی ساطع می کنند و با پرتوهای فرابنفش برانگیخته می شوند. این ماده فلورسانت می تواند در شناسایی مواد منفجره خطرناک مورد استفاده قرار گیرد چرا که مواد انفجاری برپایه نیتروژن مثل "تی ان تی" الکترونها را جذب می کنند و با این جذب می درخشند که این اثر با چشم غیر مسلح نیز قابل رویت است.

یک لایه نازک از این پلیمر در حدود یک هزارم گرم برای شناسایی حداقل میزان مواد منجره "تی ان تی" تا حجم یک پیکوگرم که روی سطحی با قطر 15 سانتی مترپاشیده شده باشد کافی است.

تشخیص "تی ان تی" با کمک این پلیمرها بسیار سریعتر از سیستمهای سنتی است به طوری که در مدت 30 ثانیه می توان این تشخیص را انجام داد.