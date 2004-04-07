كادر فني تيم ملي تيراندازي باكمان منصوب شدند

به گزارش خبرگزاري" مهر" كريم صفايي رييس اين فدراسيون طي حكمي يوسف آجورلورا به سمت مدير كميته مسابقات، رضا كيارستمي را بعنوان سرپرست تيمهاي بزرگسالان منصوب كردند.

براين اساس زبيداله سليموف مربي تاجيكستان تيروكمان بعنوان مربي رشته ريكرو، رضا لطفيان با سمت مربي رشته كامپوند و مجيد ميررحيمي به سمت مديركميته فني رشته ريكرومعرفي شده اند.

لازم به ذكر است: كادرفني تيم ملي بزرگسالان تيراندازي با كمان كارخود را درسال 83 با برگزاري نخستين اردوي رشته ريكرو و كامپوند آغازكرده اند تا تيم را جهت اعزام به مسابقات جهاني جايزه بزرگ درايتاليا آماده سازند.