به گزارش خبرنگار مهر عصر دیروز در همایش آموزش علوم سیاسی در ایران که به موضوع روش شناسی در علوم سیاسی اختصاص داشت و در تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، دکتر حاکم قاسمی ، دکتر مسعود سپهر ، دکتر کاووس امامی و دکتر علی اشرف نظری هر یک درباره روش شناسی علوم سیاسی صحبت کردند .

در ابتدا دکتر قاسمی مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سخن خود را با اشاره به بومی سازی رشته علوم سیاسی آغاز کرد و گفت: آموزش علوم سیاسی قدرت محور است و این یکی از علل تضعیف بومی شدن و کاربردی شدن علوم سیاسی در ایران است.

قاسمی با تأکید بر دروس کارشناسی ارشد علوم گفت: دروس این مقطع عمومتا ارزیابی رفتارهای قدرت های بزرگ است و همین امر سبب می شود که سایر کشورها مورد غفلت قرار گیرند.

وی گفت: چند عامل در طراحی این درسها وجود دارد: نخست عامل تاریخی یعنی اهمیت قدرتهای بزرگ در تاریخ سیاسی است، به گونه ای که حتی در تحولات سیاسی ایران ، نقش قدرتهای بزرگ مهم است، دلیل دوم توجه بیش از حد به واقع گرایی سیاسی است، فضای شکل گیری این درسها در جنگ سرد هم در این امر مؤثر بود.

وی تأکید کرد: پیامد این امر، مغفول ماندن حوزه های مختلف علوم سیاسی، فراموش کردن مباحث خرد علوم سیاسی و توجه نکردن مباحث روز است.

دکتر قاسمی راه حل گریز از این وضع را توجه کردن به دیگر حوزه های علوم سیاسی خواند و گفت: علم سیاست ، علم قدرت محوری است ، اما رابطه قدرت دوجانبه است و باید سایر حوزه های علوم سیاسی نیز مورد توجه قرار گیرند. ضمن آنکه سیاست امروزه چنان گسترده شده که محدود به حوزه های پرنفوذ قدرت نیست و امروز جنبه های نرم قدرت مهم است.

وی تأکید کرد: امروز باید به سمتی برویم که حوزه سیاست حرفه ای شود. من 5 پیشنهاد دارم. باید به تنوع انسانها، نیازهای جامعه، آموزش انعطاف پذیر علوم سیاسی، تحول تکنولوژیک و بهره گیری از روشهای جدید مثل گفتگو و آموزش فعال توجه کرد.

قاسمی در پایان گفت: ما باید صرف نظر از اینکه دانشجو علوم سیاسی یاد می گیرد، به او مهارتهای عمومی چون کامپیوتر، نگارش، حرف زدن و زبان آموزش دهیم . همچنین باید با افزایش اختیارات افراد، اجازه ظهور مطالعات بینا رشته ای را بدهیم. هدف ما از این مبحث آن است که تغییر بنیادی در نظام آموزشی بدهیم.

پس از آن دکتر کاووس سید امامی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در مورد پارادوکسهای آموزش روش شناسی در علم سیاست در ایران و ارائه برخی راهکارهای عملی گرایانه سخنرانی کرد.

دکتر امامی گفت: من به چهار پارادوکس تأکید گذاشته ام: نخست تأکید بر مباحث روش شناختی در برابر آموزش حین کار در جریان اجرای پروژه های تحقیقاتی، دوم تأکید بر یک روش علمی در برابر آشنا کردن دانشجویان با تنوع روش شناختی است؛ سوم تأکید بر مباحث تئوریک روش شناختی در برابر مباحث عملی، چهارم تأکید حداکثری بر روش مندی از یکسو و ارائه چارچوب یکسان در پژوهش ها از یکسو و از سوی دیگر آشنا کردن دانشجویان با تنوع روش شناختی.

وی گفت: امروزه تنوع روش شناختی بسیار فراگیر شده و رئالیسم انتقادی تنها یکی از رویکردهای موجود نسبت به روش شناسی است. لذا ما در عصر فرا رفتارگرایی در علوم سیاسی زندگی می کنیم و تنوع روشهای علمی وجود دارد . امروزه تساهل روش شناختی بوجود آمده است.

دکتر محمد باقر حشمت زاده ، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی نیز درباره "ارتقا آموزش علوم سیاسی : تجارب و راهکارها" سخنرانی کرد و آن را ادامه سخنان خود در سال گذشته خواند.

وی یکی از راهکارها را آموزش خبرنگاری سیاسی خواند و گفت: روش دیگر به کار بستن روابط هندسی برای مشخص کردن روابط پیچیده علوم سیاسی است. روش اول را قطب علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند. ابهام در محدودیت های شغلی، عدم ارتباط با واقعیت سیاسی و تنوع روش شناختی و از دلایل برگزاری این طرح است.

دکتر حشمت زاده در پایان به روشهایی چون تربیت دانشجویان در حوزه های اقتصادی سیاسی، نظرسنجی سیاسی، مترجمی سیاسی، روابط عمومی سیاسی، کارشناسان ارتباطات سیاسی و مشاوره سیاسی اشاره کرد و گفت: در روش هندسی نیز برای روشن شدن و تفهیم مفاهیم علوم سیاسی از تجسم آنها با اشکال هندسی بهره می گیریم.

دکتر علی اشرف نظری عضو هیئت علمی دانشگاه یزد نیز در مورد روانشناسی و رفتارشناسی سیاسی حوزه مغفول علوم سیاسی در ایران پرداخت و گفت: رشته علوم سیاسی باید تمرکز خود را بر انسان بگذارد و از روان او غافل نشود.

وی تأکید کرد: دانش سیاسی می کوشد رفتار و کنش جمعی و فردی انسانها را تحلیل کند. فهم و زمینه ها و عواملی که موجب تشدید ، تمدید و یا به تعویق افتادن فعالیتی خاص در متن زندگی اجتماعی می شود ، مسئله محوری این حوزه از دانش اجتماعی است.

دکتر نظری گفت: روان شناسی سیاسی و رفتارشناسی سیاسی به عنوان دو حوزه مستقل اما مرتبط و مکمل وظیفه تحلیل ذهن، شخصیت ، ساختار شناسی ذهنی، تصور از خود، انگیزه ها و سوابق در حوزه سیاست را بر عهده دارند.

دکتر نظری در مورد وضعیت این شاخه از علوم سیاسی در ایران گفت: متأسفانه هنوز سرفصل این درس مشخص نشده است. منابع لازم و تحصص لازم در این حوزه وجود ندارد. آشنایی دانشجویان با آن بسیار کم است و علاقه چندانی هم به آن نشان نمی دهند. یکی از دلایل این امر مشکل اشتغال برای دانشجویان علوم سیاسی است.

وی در پایان گفت: سوءتفاهم در مورد روانشناسی سیاسی و رفتارشناسی آن است که معمولا آن را مربوط به جنبش رفتارگرایی دهه های 1950، 1960 می دانند و در نتیجه آن را تمام شده می خوانند ، در حالی که بسیاری از شاخه های این رشته امروز گسترش یافته اند، امروز برای پیشرفت روان شناسی سیاسی باید کارهایی صورت گیرد، مثلا باید سرفصل علوم سیاسی متحول شود، کارگاههای تخصصی در این حوزه ایجاد شود و منابع لازم برای این شاخه فهم فراهم شود.