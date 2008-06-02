جنایت در عراق / رشوه به سربازان آمریکایی برای کتمان بیماریهای هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر ، اورانیوم ضعیف شده (DU) که زایدات حاصله از غنی سازی اورانیوم و اضافات سوخت مصرف شده هسته ای در راکتورهاست یک سوم اورانیوم شماره 235 U و 234 U به عنوان اورانیوم طبیعی عمر تشعشی دارد و همین عامل سبب شده است رادیواکتیویته آن نسبت به نیمه عمر 5/4 میلیارد ساله اورانیوم طبیعی کمتر باشد .

دوز رادیواکتیو تشعشی اورانیوم ضعیف شده 60 درصد اورانیوم طبیعی 238 است .

کودک عراقی مصدوم شده با تشعشعات رادیو اکتیویته

این مواد اثرات سئوال برانگیزی بر روی سلامت انسان دارند و با وجود اینکه نسبت به فلزات سنگین دیگر مثل آرسنیک، میزان سم کمتری دارند به خاطر نیمه عمر طولانی آنها دارای تشعشع رادیو اکتیو ضعیف هستند و همین موضوع آنها را خطرناک تر جلوه می دهد .

در حالی که درباره اثرات سرطان زای این تشعشعات بررسی ها ادامه دارد؛ دانشمندان علوم زیستی نقایص مادرزاد بسیاری از کودکان نظامیان جنگ خلیج سال 1991 را با مسمومیت ناشی از غبار اورانیوم ضعیف شده حاصل از سلاحهای استفاده شده توسط این نظامیان در جنگ مرتبط دانسته اند.

تحقیقات نشان داده است این مواد بر روی سیستم عصبی ، ژنتیک و تولید مثل جانداران پیرامون خود تاثیر بسزایی دارند .

تحقیقات نشان داده است این مواد بر روی سیستم عصبی، ژنتیک و تولید مثل جانداران پیرامون خود تاثیر بسزایی دارند .

تحقیقات گروههای حقوق بشر و فعالان صلح حاکی از آن است که آمریکایی ها زباله های هسته ای خود را در جنگ عراق به عنوان سلاح علیه مردم بیگناه این کشور به کار بردند و اکنون غبار اورانیوم ناشی از موشکها و سلاحهای سبک و سنگین آمریکایی عراق را به محلی ناسالم برای زندگی انسان کرده و حتی محیط زیست این کشور را در معرض خطر قرار داده است .

"الینور عمانی" یک فعال صلح و حقوق بشر آمریکا در گفتگو با خبرگزاری مهر استفاده از اورانیوم ضعیف شده در عراق را جنایت ضد بشریت عنوان کرد و گفت : تحت فشار پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) متاسفانه سازمان ملل متحد هم خطرناک بودن تشعشعات سلاحهای آمریکایی استفاده شده در عراق را اعلام نکرده است، اما جنبشهای اروپایی و گروههایی در سازمان ملل متحد، دروغهای پنتاگون را اثبات کرده اند.

عمانی به وجود مدارکی دال بر وجود اورانیوم ضعیف شده در اسلحه نظامیان آمریکایی در حال جنگ در عراق اشاره کرد و گفت : رادیواکتیو حاصله از موشکها و اسلحه های آمریکایی در عراق، سبب آسیب دیدن مردم عراق و محیط زیست این کشور شده و حتی نظامیان آمریکایی حاضر در این کشور را با مخاطره روبرو کرده است .

وی ادامه داد : سربازان آمریکایی هنگام برگشت به آمریکا مریض هستند و من خودم به شخصه با دو تن از این سربازان بازگشته از عراق که خود عضو گروههای صلح و حقوق بشر شده اند از نزدیک دیدار داشته ام .

این فعال صلح آمریکا درباره تلاشهای این سربازان آسیب دیده از غبار رادیواکتیو حاصله از سلاحهای اورانیومی آمریکا برای اثبات آسیب دیدگی خود به ارتش آمریکا گفت : پنتاگون ابتدا مسئله مریض بودن این سربازان را رد و به عوامل دیگری به غیر از غبار اورانیوم ناشی از سلاح های استفاده شده ربط داد.

استفاده از اورانیوم ضعیف شده در عراق جنایت ضد بشریت بود.در بسیاری از مناطق عراق دیگر تا میلیاردها سال هیچ موجود زنده ای قادر به زندگی نخواهد بود.

وی افزود : با پیگیری این سربازان در آزمایشی بسیار گران که 2000 دلار هزینه دارد و تنها یک دستگاه از دستگاه آزمایش کننده ساخت آلمان در آمریکا وجود دارد ، اورانیوم بالا در خون این سربازان مشاهده شد.

خانم عمانی درباره تلاش ارتش آمریکا برای مسکوت کردن موضوع آلوده شدن خون این سربازان به اورانیوم ضعیف شده ابراز داشت : پنتاگون با دادن وعده پول از سربازان آسیب دیده خواسته است از شکایت علیه ارتش و تلاش رسانه ای در افشای حقایق جنگ عراق خودداری کنند .

این شهروند آمریکا به مهر گفت : هربرت رید یکی از این سربازان شجاع است که به وعده ها پشت پا زد و اکنون به عنوان نماینده سازمان ملل متحد در ائتلاف بین المللی منع سلاحهای اورانیومی(ICBUW) در کنار ما با ظلم علیه بشر می جنگد.

این عضو ائتلاف بین المللی منع سلاحهای اورانیومی(ICBUW) درباره هدف خود و دیگر دوستانش در این مجموعه اظهار داشت : هدف ما بیدار کردن مردم جهان و دادن آگاهی به مردم آمریکا و عراق درباره خطراتی است که سلاحهای آمریکایی مورد استفاده توسط نظامیان آمریکا برای فرزندان آمریکا و مردم بیگناه عراق و همچنین محیط زیست این کشور ایجاد کرده اند.

وی ادامه داد : برگزاری کنفرانسهای بین المللی در این زمینه و همچنین انجام سخنرانی ها و برنامه های آموزشی در دبیرستان ها و دانشگاههای آمریکا بخشی از کار ما را تشکیل می دهند.

الینور عمانی، غبار اورانیوم ناشی از این سلاحها را بسیار کشنده ارزیابی کرد و گفت : در بسیاری از مناطق عراق دیگر تا میلیاردها سال هیچ موجود زنده ای قادر به زندگی نخواهد بود و این غبار کشنده در غذا ، هوا ، آب و تمام محیط زندگی عراقی ها وجود دارد و تاکنون هزاران عراقی بیگناه و سرباز ناآگاه آمریکایی را به کام مرگ کشیده است .