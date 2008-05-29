حدود سه هکتار زمین برای ساخت مسکن مهر در نور نیاز است

احمد مقصودی در گفتگو با خبرنگار مهر در نور اظهار داشت: تاکنون به چهار شرکت تعاونی ثبت شده برای ساخت مسکن مهر در مجموع حدود 10 هزار متر مربع زمین داده شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون 14 شرکت تعاونی ویژه مسکن مهر در این شهرستان تشکیل شده که هر یک حدود 100 عضو دارند.

مقصودی بیان داشت: کمبود نیرو و یا نبود زمین مهمترین مشکل اجرای این مصوبه دولت است و باید نهادهای مربوط مانند منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی همکاری بیشتری در زمینه داشته باشند.

به گفته مقصودی، نهادهای مربوط باید زمینهایی که در محدوده شهر یا خارج از بافت شهری در اختیار دارند برای اجرای طرح مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار دهند.

رئیس اداره تعاون نور ادامه داد: دولت برای ساخت مسکن به هر متقاضی 140 میلیون ریال تسهیلات می دهد و بقیه هزینه ساخت بلند مدت از سوی متقاضی باید تامین شود.

وی یادآور شد: تاکنون بیش از دو هزار نفر در طرح مسکن مهر در نور ثبت نام کردند.