آتش نشانی زنجان با کمبود نیرو مواجه است

جعفر جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، افزود: در حال حاضر این سازمان 79 نفر پرسنل دارد که تنها پنج نفر از آنها آموزشهای حرفه‌ای لازم را دیده اند لذا این میزان پرسنل با جمعیت شهر زنجان همخوانی ندارد.

وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته به ازای هر هزار نفر یک آتش نشان حرفه ای وجود دارد اما در ایران باید به ازای هر دو هزار و 500 نفر یک آتش نشان حرفه‌ای وجود داشته باشد.

جعفری افزود: برای رفع نیاز سازمان، باید تعداد پرسنل به بیش از 150 نفر افزایش یابد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری زنجان در ادامه با اشاره به توان تجهیزاتی این شازمان در سطح استان زنجان گفت: تجهیزات سازمان تا حدودی به استانداردهای موجود در سطح جهان نزدیک است، اما کافی نیست.

جعفری همچنین در ادامه افزود: 99 درصد آتش سوزی ها در شهر زنجان به علت بی احتیاطی افراد و تنها یک درصد به دلیل حوادث طبیعی رخ می‌دهد.

وی ادامه داد: تعداد عملیات اطفاء حریق در دو ماهه اول سال جاری، 105 مورد و تعداد عملیات امداد و نجات 25 مورد بوده که این میزان عملیات نسبت به دو سال گذشته کاهش یافته است.