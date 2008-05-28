واسطه گری و دلالی در فوتبال باید کنترل شود

بهمن فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر در نوشهر افزود: باید به ساختاری که شبه دلالها در فوتبال کشور به وجود آوردند رسیدگی و نظارت شود.

وی اظهار داشت: " دلالی در فوتبال شرافتمندانه است " اما آنچه فوتبال ایران را تخریب کرده خرید و فروش امتیاز است.

وی خاطر نشان کرد: تعیین کردن نتایج بازی ها از جمله مشکلات است که برای رسیدن به آن باید عوامل مختلف نظیر بازیکن، مربی و داور را تحت تاثیر قرار دهد.

به گفته فروتن، فوتبال ما از شکل حقیقی خارج شده در حالیکه تنها خصلت و مشخصه فوتبال حقیقی بودن آن است.

این کارشناس فوتبال ادامه داد: واسطه گری در فوتبال نیاز است اما با مدرن شدن فوتبال این فرآیند نیز باید تغییر کند.

وی یادآور شد: فوتبال باید هویت داشته باشد بنابراین نیاز است تا کسانی که به عنوان واسطه در فوتبال فعالیت دارند ساماندهی و شناسایی شوند.

فروتن بیان داشت: نبود نظارت مستمر و کنترل بر عملکرد واسطه ها مشکلات را در فوتبال کشور بیشتر می کند.