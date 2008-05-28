محمد علی روحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در نور افزود: با توجه به نبود منبع درآمد در روستاها باید طرح های جامع و اصولی برای اشتغالزایی در این مناطق تهیه شود.
وی اظهار داشت: اجرای طرحهای تولیدی در قالب شرکتهای تعاونی برای رفع بحران بیکاری در روستاها ضروری است.
وی خاطر نشان کرد: اکنون یک مزرعه پرورش ماهی در قالب طرحهای زودبازده در روستای تاکور این بخش در حال اجراست.
به گفته روحانی، علاوه بر ارائه تسهیلات زودبازده، ساماندهی و نظارت بر ارائه تسهیلات و سرمایه گذاری لازم است.
بخشدار بلده ادامه داد: راه اندازی واحدهای تولیدی کوچک برای توسعه و رونق اقتصادی این طرحها اهمیت زیادی دارد.
وی عنوان کرد: برای اجرای این طرح ها برخی موانع از جمله محدودیت های زیست محیطی باید برطرف شود.
بخش 12 هزار نفری بلده با 54 روستا در غرب مازندران واقع شده است.
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