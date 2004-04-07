لايحه تغيير نظام پرداخت حقوق معلمان براي تصويب به مجلس تقديم خواهد شد

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش در پايان جلسه امروز هيئت وزيران درجمع خبرنگاران درباره رفع تبعيض در نظام پرداختها گفت: تغيير نظام پرداختها نياز به قانوني داشت كه لايحه آن در كميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است و امروز نيز با تاكيد هيئت وزيران قرار شد تا در جلساتي فوقالعاده تا سه هفته آينده، لايحه در دولت مطرح و تصويب شود.
وي گفت: رويكرد اصلي در اين لايحه منطقي كردن و متعادل كردن پرداختها و رفع تبعيض هاست كه براي دريافت نظرها در اختيار تشكلهاي صنفي معلمان قرار گرفته است.
حاجي افزود: روش پرداختي كه در اين لايحه پيشبيني شده است، روشي است كه تبعيض آميز نيست بلكه تلاشي براي رفع تشكيلات اداري است تا به بهبود وضعيت پرداختي معلمان كمك كند.
حاجي درباره مطالبات فرهنگيان و تلاشهايي براي اعتصاب و عدم برگزاري انتخابات خردادماه گفت: معلمان خواهان تامين منزلت و رفع تبعيض در نظام پرداخت حقوق هستند و با اطمينان بايد گفت كه در كشور ما كسي نيست كه ذهن و فكرش معطوف به بهبود وضعيت معيشتي معلمان نباشد و دولت نيز تمام تلاش خود را در اين زمينه به كار گرفته است.
وي درادامه درباره استخدام نيروهاي جديد در وزارت آموزش و پرورش گفت: در جذب نيروهاي جديد، نيروهاي حقالتدريس كه داراي سابقه بيشتري هستند داراي اولويت ميباشند . معلمان تا پيش از اين از بدو استخدام تا پايان دوره خدمت تنها با يك عنوان شغلي به فعاليت مشغول بودند و تفاوتي ميان معلمان فعال و كارآمد كه داراي شيوههاي نوين آموزشي، الگوي مناسب رفتاري، كارآمدي بيشتر و ارتقا علمي مناسبي بودند با ساير معلمان نبود كه بر اساس طرح ارتقا شغلي، معلمان متناسب با كسب تجربيات جديد، ارتقاء علمي، به كارگيري شيوههاي جديد آموزشي و خلاقيت از رتبههاي بالاتري برخوردار خواهند شد.
وي افزود: با تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري، ابهاماتي كه در نظام پرداخت معلمان وجود دارد رفع خواهد شد.
وي با اعلام اينكه مدارس نمونه مردمي از سالجاري مجددا راهاندازي خواهند شد، افزود: با راهاندازي مدارس نمونه مردمي كه در بودجه سال83 نيز پيشبيني شده است بار مالي تعدادي از مدارس از شانه دولت خالي خواهد شد و از اين محل به مدارس ديگري كه نيازمند هستند بهتر و بيشتر ميتوان از منابع مالي دولت كمك كرد.
وي افزود: در شرايط جديد علاوه بر راهاندازي مدارس نمونه مردمي، مدارس نمونه دولتي براي رسيدگي بيشتر به دانشآموزان مستعد در مناطق محروم حفظ خواهد شد و در كنار آن نيز مدارس شبانهروزي نيز به فعاليت خود ادامه خواهند داد
وزير آموزش و پرورش پس ازپايان جلسه هيات دولت :
لايحه تغيير نظام پرداخت حقوق معلمان براي تصويب به مجلس تقديم خواهد شد
وزير آموزش و پرورش اعلام كرد: لايحه تغيير نظام پرداخت حقوق معلمان ظرف 45 روز آينده باقيدفوريت براي تصويب به مجلس ششم تقديم خواهد شد ، در غير اينصورت جزو اولين دستور جلسات مجلس هفتم خواهد بود.
به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش در پايان جلسه امروز هيئت وزيران درجمع خبرنگاران درباره رفع تبعيض در نظام پرداختها گفت: تغيير نظام پرداختها نياز به قانوني داشت كه لايحه آن در كميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است و امروز نيز با تاكيد هيئت وزيران قرار شد تا در جلساتي فوقالعاده تا سه هفته آينده، لايحه در دولت مطرح و تصويب شود.
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