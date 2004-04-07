لايحه تغيير نظام پرداخت حقوق معلمان براي تصويب به مجلس تقديم خواهد شد

به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" مرتضي حاجي وزير آموزش و پرورش در پايان جلسه امروز هيئت وزيران درجمع خبرنگاران درباره رفع تبعيض در نظام پرداخت‌ها گفت: تغيير نظام پرداخت‌ها نياز به قانوني داشت كه لايحه آن در كميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است و امروز نيز با تاكيد هيئت وزيران قرار شد تا در جلساتي فوق‌العاده تا سه هفته آينده، لايحه در دولت مطرح و تصويب شود .

وي گفت: رويكرد اصلي در اين لايحه منطقي كردن و متعادل كردن پرداخت‌ها و رفع تبعيض هاست كه براي دريافت نظرها در اختيار تشكلهاي صنفي معلمان قرار گرفته است .

حاجي افزود: روش پرداختي كه در اين لايحه پيش‌بيني شده است، روشي است كه تبعيض آميز نيست بلكه تلاشي براي رفع تشكيلات اداري است تا به بهبود وضعيت پرداختي معلمان كمك كند .

حاجي درباره مطالبات فرهنگيان و تلاش‌هايي براي اعتصاب و عدم برگزاري انتخابات خردادماه گفت: معلمان خواهان تامين منزلت و رفع تبعيض در نظام پرداخت حقوق هستند و با اطمينان بايد گفت كه در كشور ما كسي نيست كه ذهن و فكرش معطوف به بهبود وضعيت معيشتي معلمان نباشد و دولت نيز تمام تلاش خود را در اين زمينه به كار گرفته است .

وي درادامه درباره استخدام نيروهاي جديد در وزارت آموزش و پرورش گفت: در جذب نيروهاي جديد، نيروهاي حق‌التدريس كه داراي سابقه بيشتري هستند داراي اولويت مي‌باشند . معلمان تا پيش از اين از بدو استخدام تا پايان دوره خدمت تنها با يك عنوان شغلي به فعاليت مشغول بودند و تفاوتي ميان معلمان فعال و كارآمد كه داراي شيوه‌هاي نوين آموزشي، الگوي مناسب رفتاري، كارآمدي بيشتر و ارتقا علمي مناسبي بودند با ساير معلمان نبود كه بر اساس طرح ارتقا شغلي، معلمان متناسب با كسب تجربيات جديد، ارتقاء علمي، به كارگيري شيوه‌هاي جديد آموزشي و خلاقيت از رتبه‌هاي بالاتري برخوردار خواهند شد .

وي افزود: با تصويب لايحه مديريت خدمات كشوري، ابهاماتي كه در نظام پرداخت معلمان وجود دارد رفع خواهد شد .

وي با اعلام اينكه مدارس نمونه مردمي از سالجاري مجددا راه‌اندازي خواهند شد، افزود: با راه‌اندازي مدارس نمونه مردمي كه در بودجه سال83 نيز پيش‌بيني شده است بار مالي تعدادي از مدارس از شانه دولت خالي خواهد شد و از اين محل به مدارس ديگري كه نيازمند هستند بهتر و بيشتر مي‌توان از منابع مالي دولت كمك كرد .

وي افزود: در شرايط جديد علاوه بر راه‌اندازي مدارس نمونه مردمي، مدارس نمونه دولتي براي رسيدگي بيشتر به دانش‌آموزان مستعد در مناطق محروم حفظ خواهد شد و در كنار آن نيز مدارس شبانه‌روزي نيز به فعاليت خود ادامه خواهند داد