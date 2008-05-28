به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه تلویزیون می‌پردازد به پخش فیلم "اگر باران ببارد" در نیمه خرداد و مرور فعالیت‌های اخیر والت دیسنی. یادی از منوچهر همایونپور در آستانه تولد، گفتگو با فریدون آسرایی خواننده و مرور شفاهی بازار موسیقی در صفحه موسیقی و بخش اول بررسی کارنامه وزارت ارشاد، معرفی برگزیدگان مسابقه کاریکاتور غزه، درگذشت سیدنی پولاک، گپی با پوران درخشنده و اخبار کوتاه در صفحه پایانی آمده است.

"جام جم" در صفحه رسانه می‌پردازد به آماده شدن فیلم "اگر باران ببارد"، درگذشت سیدنی پولاک، انتصاب نماینده قوه قضائیه در هیئت نظارت بر صدا و سیما و گزارش فروش سینماهای تهران. نقدی بر کنسرت سه‌گانه شیدا در صفحه موسیقی، گفتگو با کیانوش و کورش دالوند کارگردان "روزی که حسنی مرد شد"، درباره "ذهن زیبا" و نقد "قرنطینه" در صفحه سینما و کلید خوردن فیلم "وقت سیب" و درباره مجموعه "سرزمین من" در صفحه بخوانید و ببینید کار را تمام می‌کند.

"ایران" در صفحه فرهنگ و هنر می‌پردازد به مطلبی تحلیلی بر سینمای وودی آلن و درباره مایکل گرین نقاش و هنرمند. درگذشت سیدنی پولاک، اجرای ارکستر سمفونیک تهران به مناسبت ارتحال امام (ره)، 79 فیلم در مراحل تولید سینمای ایران، برگزاری جشنواره موسیقی فجر در آذرماه، معرفی برگزیدگان مسابقه کاریکاتور غزه و اخبار کوتاه در صفحه پایانی منعکس شده است.

"همشهری" در صفحه ادب و هنر می‌پردازد به معرفی برگزیدگان مسابقه کاریکاتور غزه، پایان تصویربرداری مجموعه "پاتوق"، یادداشتی از اصغر هاشمی کارگردان سینما و تلویزیون، 79 فیلم در مراحل مختلف تولید سینمای ایران، فروش جهانی فیلم‌ها، نقاشی قهوه‌خانه‌ای از حماسه خرمشهر و اخبار کوتاه از عزیزالله حمیدنژاد، رضا کیانیان، سیدنی پولاک و پل استر.

"اعتماد ملی" در صفحات هنر می‌پردازد به گفتگو با مهرداد فرید کارگردان "همخانه"، درباره انتخاب بازیگر در سینما، درباره نمایشگاه "میان پنجره و دیدن"، تحلیلی بر جایگاه موسیقی در صدا و سیما و گفتگو با هرمز هدایت. مطلبی به بهانه پخش آخرین قسمت مجموعه "بیداری"، درگذشت سیدنی پولاک، اجرای ارکستر سمفونیک تهران برای امام (ره)، گپی با نورالدین زرین‌کلک و گزارش تولید سینمای ایران در صفحه ادب و هنر مورد توجه قرار گرفته است.

"اعتماد" در صفحه تجسمی می‌پردازد به بخش اول گفتگو با یحیی فیوضی معمار و نقاش، مراسم چهلم مرحوم عباس کاتوزیان و درباره نوازندگان جوان گروه شیدا. درگذشت سیدنی پولاک و یادداشت‌هایی درباره وی، اجرای ارکستر سمفونیک تهران به یاد امام (ره)، فروش ناکام بلیت کنسرت شجریان، سخنرانی عرفان‌پژوه آمریکایی در تهران، همکاری بهمن قبادی با گیرمو آریه‌گا و حرف‌های پرویز پورحسینی درباره مرحوم علی حاتمی در صفحه پایانی آمده است.

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه می‌پردازد به گفتگو با رابرت داونی جونیور بازیگر فیلم "مرد آهنی"، نگاهی به این فیلم و درباره هنرمندانی که فیلمساز شدند. درگذشت سیدنی پولاک کارگردان و بازیگر هالیوودی، فیلم جدید رابرت دنیرو، درباره کنسرت شجریان و پروژه جدید بهمن قبادی در صفحه پایانی منعکس شده است.

"جوان" در صفحه پایانی می‌پردازد به 79 فیلم سینمایی در مراحل مختلف سینمای ایران، کاروان ایرانی‌ها در کن، گردهمایی 250 ایران شناس در کانادا، جمع آوری خاطرات فعالان انقلاب و دفاع مقدس از استان‌های مختلف، برگزاری بیست و پنجمین جشنواره فیلم کوتاه تهران در آبان ماه، پروژه جدید ابوالفضل جلیلی و انتخاب "ارباب حلقه‌ها" به عنوان بهترین فیلم تاریخ سینما.

"کارگزاران" در صفحه تئاتر می‌پردازد به میزگرد تئاتر تجربی، اجرای جدید محمد یعقوبی و استعفاء جدید در خانه تئاتر. درگذشت سیدنی پولاک، دوبله فیلم "شیرین" عباس کیارستمی، انتقاد فرهاد ورهرام از سمیرا مخملباف، ابوالفضل جلیلی داور جشنواره دهلی نو، تغییر زمان فروش بلیت کنسرت محمدرضا شجریان و اخبار کوتاه در صفحه پایانی کار را تمام می‌کند.