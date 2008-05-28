این بازیگر و کارگردان تئاتر درباره عملکرد خانه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: هیئت مدیره خانه تئاتر در این هشت سال زحمت بسیار کشیده، ولی نتیجه و سرانجامی نداشته است. همه چیز ما در خانه تئاتر فقط روی کاغذ نوشته می‌شود و خروجی ندارد. اما ما شاهدیم که خانه سینما در برنامه‌های خود موفقتر بوده که به نظر من باید توسط خانه تئاتر مورد بررسی قرار گیرد.

حسینی یادآور شد: در حال حاضر در خانه تئاتر در انتخابات هیئت مدیره اصلی اختلاف‌هایی وجود دارد و درباره برخی مسائل شاهد استعفاء تعدادی از هنرمندان به دلایل مختلف بوده‌ایم که نباید به راحتی از کنار این مسائل عبور کرد. ضمن اینکه نمی‌توان همه موضوع‌ها را به اساسنامه اصلی خانه تئاتر که سال‌ها پیش تدوین شده ارجاع داد.

وی خاطرنشان ساخت: من معتقدم اساسنامه خانه تئاتر نیز باید به‌روز شود. نکته دیگری که باید به آن توجه شود وجود هیئت کارشناسی برای هر انجمن خانه تئاتر است. هنوز ما در خانه تئاتر مراکز حقوقی نداریم و من بارها پیشنهاد داده‌ام برای رسیدگی به حقوق قانونی اعضا ما نیاز به این مراکز داریم.

این هنرمند در بخش دیگر سخنان خود اظهار داشت: خانه تئاتر و اصناف آن هنوز حقوقی نشده‌اند تا پشتیبان قانونی داشته باشند. فکر می‌کنم ما نیاز به کنگره‌ای داریم که در آن نمایندگان اصناف مختلف با همکاری هیئت مدیره خانه تئاتر و رایزنی با اداره کل هنرهای نمایشی و کمیسیون فرهنگی مجلس قوانین و آئین‌نامه‌های مختلف را شناخته و برنامه‌ریزی درست را انجام دهند.

حسینی با اشاره به اینکه بسیاری از اعضاء خانه تئاتر با آئین‌نامه‌ها و قوانین آشنایی ندارند گفت: شاخصه‌های قانونی در تئاتر و خانه تئاتر بیرنگ است. در مقابل ما شاهدیم قوانین خانه سینما مدونتر است. صنوفی که در خانه تئاتر هستند باید وضعیت تئاتر را بررسی کنند و به نتایج و خروجی مناسب دست یابند. صنوف مختلف خانه تئاتر باید برنامه‌ریزی مشخص داشته باشند.

عضو هیئت مدیره انجمن کارگردانان خانه تئاتر درباره مسائل این انجمن توضیح داد: انجمن کارگردانان آئین‌نامه‌ای را پیشنهاد داد که مطابق با اساسنامه خانه تئاتر فعالیت این انجمن را مستقل می‌کرد تا به این صورت هیئت مدیره انجمن بتواند برنامه‌ریزی مناسب برای برنامه‌های داخلی خود داشته باشد که البته همه اینها زیر نظر خانه تئاتر خواهد بود.

حسینی در پایان گفت: محمد رحمانیان آئین‌نامه را به هیئت مدیره خانه تئاتر ارائه داد که به نتیجه نرسید و قرار شد 25 خرداد باز هم آئین‌نامه به هیئت مدیره ارائه شود. در این میان شایعه استعفاء اعضاء هیئت مدیره انجمن نیز وجود داشت که سایر اعضا با آن مخالفت کردند. وضعیت انجمن و نحوه عملکرد آن با برخورد هیئت مدیره خانه تئاتر با آئین‌نامه پیشنهادی مشخص می‌شود.