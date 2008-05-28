ایتالیا تولد دوباره سینمای خود را در جشنواره کن جشن گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد درام مافیایی "گومورا" ماتیو گارونه درباره مافیای ناپل جایزه بزرگ هیئت داوران کن 61 را دریافت کرد و جایزه هیئت داوران این بخش نیز به "ستاره" پائولو سورنتینو رسید که نگاهی طنزآمیز به زندگی جولیو آندروتی نخست وزیر پیشین ایتالیا دارد.

دریافت این دو جایزه روحی تازه به سینمای ایتالیا بخشید که در سال‌های اخیر همواره به خاطر نبود فیلم‌های خاطره‌انگیز با انتقادهای فراوان مواجه بود و همیشه از سقوط آن صحبت می‌شد. اعطاء دو جایزه مهم جشنواره کن به ایتالیا در خود این کشور بازتاب فراوان داشت و تیتر اول بسیاری از روزنامه‌های این کشور بود. در این بین خبر اعطاء جایزه اصلی جشنواره کن 61 به فیلم فرانسوی "کلاس" تحت‌الشعاع قرار گرفت.





پائولو سورنتینو (چپ) برای "ستاره" جایزه هیئت داوران و هموطن او ماتیو گارونه برای "گومورا" جایزه بزرگ هیئت داوران کن را بردند

پائولو مرگتی منتقد قدیمی روزنامه کوریره دلا سرا نوشت: اگر این دوره جشنواره کن یک برنده واقعی داشته باشد، این برنده سینمای ایتالیا است. قانع کردن افکار عمومی در سطح بین‌المللی که سینمای ما بار دیگر اوج گرفته، بسیار مهم بود.

منتقدان ایتالیایی پارسال نیز وقتی سینمای ایتالیا از حضور در بخش مسابقه رسمی کن باز ماند و کوئنتین تارانتینو، فیلمساز آمریکایی سینمای این کشور را افسرده‌کننده توصیف کرد، همین طور موضع‌گیری کردند. تارانتینو ژوئن پارسال گفت: فیلم‌های ایتالیایی که این اواخر دیده‌ام همه شکل هم هستند. این فیلم‌ها یا از پسران و دخترانی حرف می‌زنند که بزرگ می‌شوند، یا زوج هایی که با بحران روبرو هستند و یا تعطیلاتی که به لحاظ ذهنی به هم می‌خورد.

به اعتقاد منتقدان، این بار "گومورا" ماتیو گارونه و "ستاره" پائولو سورنتینو با نگاه تازه و بدیع خود به مسائل روز نظیر مافیا و فساد سیاسی به هدف زدند. ناتالیا آسپسی که مراسم جشنواره امسال را برای روزنامه لا رپابلیکا پوشش داد، نوشت: در صنعتی به نظر رو به نابودی، ناگهان دو کارگردان که هنوز 40 ساله نیز نشده‌اند، نشان دادند در ایتالیا نسلی جدید از فیلمسازان سر برآورده‌اند که واقعیات کشور ما، سایه‌ها و شرم های آن را می‌بینند بی آنکه ترس به دل خود راه بدهد.

حتی آندروتی که از نوع نگاه فیلم سورنتینو به خود دلخور است، به خبرنگاری که درباره احساس او نسبت به اعطاء جایزه به فیلم "ستاره" پرسید، پاسخی شجاعانه داد. سیاستمدار سالخورده که از 1947 در عرصه سیاست حضور دارد، گفت: اگر می‌توانستم در سود حاصل شریک باشم، خوشحال‌تر می‌شدم.