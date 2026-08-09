به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی در چهارصد و بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ برای ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺗﻬﺮﺍﻥ، اظهار کرد: با توجه به ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﯽ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﻣﺎی ﻫﻮﺍ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﺶ آﺑﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ به ویژه ﮐﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺗﻼﺵ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺭﯾﺰی ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ آب ﺧﺎﻡ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﯾﻞ ﮔﺬﺍﺭی ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﺷﻬﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ شود.
وی با اشاره به اجرای طرح ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﮐﺒﺎﺗﺎﻥ، یادآمور شد: این تصفیه ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ سه ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺎب ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۵ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﺨﺼﻴﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﯽ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ هزار و ۲۰۰ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ آب ﺭﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۹ به میزان ﯾﮏ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺍﺯ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﮐﺒﺎﺗﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ دو هزار و ۵۰۰ ﻣﺘﺮ ﺻﻮﺭﺕ گرفته ﺍﺳﺖ.
پیرهادی همچنین تصریح کرد: ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺻﺎحبقرﺍﻧﻴﻪ نیز ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ۰/۸ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ دو هزار و ۶۵۰ ﻣﺘﺮ ﺗﺎ ۲۰ ﺭﻭﺯ آﯾﻨﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
وی با بیان اینکه ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺯﺭﮔﻨﺪﻩ ﻇﺮﻓﻴﺖ ۱/۸ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺎب دارد، تصریح کرد: ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ سه هزار و ۵۰۰ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ۱۰۰ درصدی ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ شده ﻭ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻤﭙﺎژ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻭ ﻃﯽ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻭ ﻓﺎﺿﻼب ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ زرگنده ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﯽ ۱۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ، ﻃﯽ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻓﯽ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﻭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻴﺮﻭ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻭ ﻓﺎﺿﻼب ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍی ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﯽ است ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺷﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ۲۲ ﻭ ۵ ﺍﺯ ﭘﺴﺎب ۱۰ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ آﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ کرد.
پیرهادی با اشاره به وضعیت ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻴﺮﻭﺯﺑﻬﺮﺍﻡ خاطرنشان کرد: این تصفیه خانه ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ۱۱/۴ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ۲۱ و ۱۸ اختصاص می دهد. این تصفیه خانه ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺛﯽ ۹ هزار و ۷۰۰ ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻤﭙﺎژ ﻭ ﻣﺨﺰﻥ ۱۰۰۰ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺒﯽ ﺗﺎ ۱۰ ﺭﻭﺯ آﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﻟﺒﺎﻗﯽ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ۱۰ ﻭ ۱۷ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
وی به وضعیت ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﺴﺎب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻨﻮب اشاره کرد و افزود: ﺣﺠﻢ این تصفیه خانه ۱۶/۵ میلیون متر مکعب ﺩﺭ ﺳﺎﻝ است ﮐﻪ ۱۲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۲۰ ﻭ ۴/۵ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ۱۵ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ شهرﯾﻮﺭ ﻣﺎﻩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻝ ﺷﺒﮑﻪ ۱۱ هزار ﻣﺘﺮی ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﯾﺴﺘﮕﺎﻩ ﭘﻤﭙﺎژ ﻭ ﻣﺨﺰﻥ ۳۰۰۰ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺒﯽ ﺍﺯ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺍﯾﻦ ﭘﺮﻭژﻩ آب ﺭﺳﺎﻧﯽ است.
پیرهادی با بیان اینکه با وجود این صدها هزار درخت کاشته شده اما خشک شده اند، تصریح کرد: مشکل آب با این تصفیه خانه ها تا سالهای آینده حل خواهد شد.
وی با بیان اینکه ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮک ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺤﻼﺗﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﺳﻤﯽ ۲ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ۱ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﭘﺴﺎب ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﮐﻨد، یادآور شد: ﺧﻂ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ آن ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ۶ هزار و ۱۴۰ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭی ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
پیرهادی با اعلام اینکه ساخت سه تصفیه خانه چیتگر، لویزان و سرخه حصار توسط شهردار تهران پذیرفته شده است، گفت: با ساخت این سه تصفیه خانه بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب پساب به فضای سبز اختصاص خواهد یافت.
بهرهبرداری از پروژه فیروز بهرام
پیرهادی با اشاره به تصفیهخانه فیروز بهرام گفت: این تصفیهخانه ۱۱.۴ میلیون مترمکعب پساب در سال تولید میکند که برای تخصیص به مناطق ۲۱ و ۱۸ در نظر گرفته شده است.
وی افزود: چهار میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب از این ظرفیت به منطقه ۲۱ و ۴.۳ میلیون مترمکعب به منطقه ۱۸ اختصاص مییابد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: شبکه احداثی این پروژه به طول ۹ هزار و ۷۰۰ متر در حال اجراست و ایستگاه پمپاژ و مخزن هزار مترمکعبی آن تا ۱۰ روز آینده به بهرهبرداری میرسد.
پیرهادی گفت: باقی ظرفیت این پروژه برای مناطق ۱۰ و ۱۷ نیز تا پایان شهریورماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی اضافه کرد: ایستگاه پمپاژ این پروژه حدود هفت تا هشت ماه به دلیل عدم همکاری یکی از مجموعههای بیرونی با وقفه مواجه شد که این مسئله با همکاری مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضلاب برطرف شد.
انتقال ۱۶.۵ میلیون مترمکعب پساب تصفیهخانه جنوب
پیرهادی درباره خط انتقال پساب تصفیهخانه جنوب اظهار کرد: این پروژه سالانه ۱۶.۵ میلیون مترمکعب پساب را منتقل میکند که ۱۲ میلیون مترمکعب آن برای منطقه ۲۰ و ۴.۵ میلیون مترمکعب برای منطقه ۱۵ اختصاص خواهد یافت.
وی افزود: این پروژه نیز تا پایان شهریورماه امسال به بهرهبرداری میرسد و طول شبکه آن ۱۱ هزار متر است و احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن سه هزار مترمکعبی نیز در آن پیشبینی شده است.
تاکید بر حل ریشهای مشکل آب فضای سبز
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به رویکردهای گذشته در توسعه فضای سبز گفت: در گذشته در مناطقی که آب وجود نداشت، درخت میکاشتند و بعد درخت خشک میشد؛ اما هیچگاه مسئله آب به صورت ریشهای و اساسی حل نشد.
پیرهادی افزود: در چیتگر و سرخهحصار طی سالیان و چند دهه گذشته چند صد هزار درخت کاشته شده اما دوباره بخشی از آنها خشک شده است؛ دلیل این اتفاق آن است که مسئله آب به صورت اساسی حل نشده بود.
وی تاکید کرد: اکنون مسئله آب تا چند سال آینده به صورت اساسی حل خواهد شد و امیدواریم تا پایان امسال نیز بخش مهمی از این مسائل به نتیجه برسد.
تصفیهخانه شهرک شهید محلاتی
پیرهادی با اشاره به تصفیهخانه شهرک شهید محلاتی گفت: ظرفیت اسمی این تصفیهخانه ۲ میلیون مترمکعب است، اما در حال حاضر یک میلیون مترمکعب پساب تولید میکند که خط انتقال آن به طول ۶ هزار و ۱۴۰ متر به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد: انتقال پساب از این تصفیه خانه ها جهت آبیاری فضای سبز در این دوره مدیریت شهری انجام شده است.
آبرسانی به ۵۲۰ هزار اصله درخت در مناطق یک و چهار
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره تصفیهخانه شهر لواسان نیز اظهار کرد: این تصفیهخانه یکی از پروژههایی بود که چند سال با مانع مواجه شده بود و با پیگیریهای انجامشده از معاون عمرانی استانداری و ورود مسئولان مربوط، این مشکل برطرف شد.
پیرهادی از معاون عمرانی استانداری،آقای مهندس میر جعفریان و سردار دینی برای پیگیری و حل این مساله قدردانی کرد و گفت: لولهگذاری این پروژه در حال انجام است و امیدواریم بهزودی به سرانجام برسد.
وی افزود: با اجرای این پروژه امکان آبیاری ۵۲۰ هزار اصله درخت در ارتفاعات مناطق یک و چهار فراهم میشود و پیشبینی میشود این پروژه حداکثر تا پایان شهریورماه به نتیجه برسد و آبیاری انجام شود.
احداث سه تصفیهخانه جدید در تهران
پیرهادی در ادامه با اشاره به احداث تصفیهخانههای سرخهحصار، لویزان و دستواره گفت: ساخت این سه تصفیهخانه را شهردار تهران بر عهده گرفت.
وی افزود: دلیل این اقدام آن بود که شرکت آب و فاضلاب برای اجرای این پروژهها به حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داشت و شهردار تهران مسئولیت اجرای آن را بر عهده گرفت و تفاهمنامه مربوط نیز به امضا رسید.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران ادامه داد: این پروژه در فاز یک و فاز دو در حال پیگیری است که فاز نخست مربوط به طراحی بوده و فاز دوم نیز در حال انجام است.
پیرهادی اظهار امیدواری کرد که پس از انجام اقدامات مقدماتی، عملیات اجرایی این تصفیهخانهها دنبال و در سالهای آینده به بهرهبرداری برسد.
وی در پایان گفت: با ساخت این سه تصفیهخانه، در سالهای آینده ۵۲ میلیون مترمکعب پساب به فضای سبز شهر تهران اضافه خواهد شد و امیدواریم تامین آب فضای سبز پایتخت به صورت اساسی و پایهای حل شود.
جزئیات انتقال پساب تصفیهخانه اکباتان
پیرهادی با تشریح بخشی از اقدامات انجامشده در حوزه تامین آب فضای سبز گفت: تصفیهخانه اکباتان در حال حاضر سالانه سه میلیون مترمکعب پساب تولید میکند که سال گذشته ۲ میلیون مترمکعب آن به منطقه پنج تخصیص داده شد.
وی ادامه داد: در همین زمینه یک هزار و ۲۰۰ متر عملیات لولهگذاری انجام شده و برای آبرسانی به فضای سبز منطقه ۹ نیز یک میلیون مترمکعب پساب از تصفیهخانه اکباتان اختصاص یافته که خط انتقال آن به طول ۲ هزار و ۵۰۰ متر بهتازگی به اتمام رسیده است و با این اقدام مشکلات منطقه ۹ در حوزه آبرسانی برطرف خواهد شد.
بهرهبرداری از خط انتقال تصفیهخانه صاحبقرانیه
پیرهادی با اشاره به تصفیهخانه صاحبقرانیه اظهار کرد: این تصفیهخانه در حال حاضر ۸دهم میلیون مترمکعب پساب تولید میکند و خط انتقال آن به طول ۲ هزار و ۶۵۰ متر تا ۲۰ روز آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی افزود: تقریباً هر هفته در شورا برای موضوعات مربوط به تامین آب فضای سبز با شهرداری جلسه برگزار کردیم و شهرداری نیز انصافاً در این موضوع با تمام توان کار را پیش برده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به برخی مشکلات در مسیر اجرای پروژهها گفت: در مقطعی مجموعه آب و فاضلاب همکاری لازم را نداشت، اما اکنون همکاری مناسبی انجام میشود و لازم است از مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نیز تشکر کنم.
تصفیهخانه زرگنده
پیرهادی درباره تصفیهخانه زرگنده نیز گفت: این تصفیهخانه سالانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار مترمکعب پساب تولید میکند و در حال حاضر عملیات احداث خط انتقال به طول سه هزار و ۵۰۰ متر بهطور کامل در حال انجام است.
وی افزود: ایستگاه پمپاژ و کل فرآیند اجرایی این پروژه تا پایان شهریورماه به اتمام خواهد رسید.
ظرفیت ۱۰ میلیون مترمکعبی تصفیهخانه خرگوشدره
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران با اشاره به تصفیهخانه خرگوشدره اظهار کرد: پس از چندین سال پیگیری، زمین مورد نیاز این تصفیهخانه را با مجموعه منابع طبیعی و مجموعه شهرداری پیگیری کردیم و زمین در اختیار شرکت آب و فاضلاب قرار گرفت.
پیرهادی گفت: ظرفیت اسمی این تصفیهخانه ۱۰ میلیون مترمکعب است و برای آن در شورا بودجه پیشبینی کردیم و شهرداری نیز اقدامات خوبی در این زمینه انجام داده است.
وی افزود: این ۱۰ میلیون مترمکعب پساب میتواند مشکلات آبرسانی مناطق ۲۲ و پنج را برطرف کند و در حال حاضر شهرداری تهران تفاهمهای خوبی را در این زمینه دنبال میکند.
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