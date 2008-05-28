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  2. شهری
۸ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

دانش آموزان 63 روستای دلفان در مدارس کپری درس می خوانند

دانش آموزان 63 روستای دلفان در مدارس کپری درس می خوانند

خبرگزاری مهر - گروه استانها: مدیر ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ گفت: در حال حاضر دانش آموزان بیش از 63 روستای دلفان در مدارس کپری درس می خوانند.

حجت میر در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان دلفان ب‍‍ا ‌اش‍‍اره‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‍ک‍ه‌ دل‍ف‍‍ان‌ در ب‍خ‍ش‌ ‌آم‍وزش‌ ‌از جمله م‍ن‍‍اطق‌ م‍ح‍روم‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ ‌اس‍ت، اظهار داشت: در ح‍‍ال‌ ح‍‍اض‍ر د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ 63 روس‍ت‍‍ا‌ی‌ ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ در م‍د‌ارس‌ ک‍پ‍ر‌ی‌ و ف‍‍اق‍د ‌ام‍ک‍‍ان‍‍ات‌ و ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ارد لازم‌ م‍ش‍‍غ‍ول‌ به ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ ‌ه‍س‍ت‍ن‍د.

وی خاطرنشان کرد: ب‍‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ‌ع‍م‍ق‌ م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌ و ک‍م‍ب‍ود ف‍ض‍‍ا‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌ م‍ن‍‍اس‍ب‌ ن‍ی‍‍از ب‍ه‌ ج‍ذب‌ ‌ا‌ع‍ت‍ب‍‍ار‌ات‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر در این وجود دارد.

مدیر ‌آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ دل‍ف‍‍ان‌ ل‍رس‍ت‍‍ان‌ با تاکید بر اینکه دول‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍‍ه‍‍ای‍‍ی‌ ن‍م‍‍ی‌ ت‍و‌ان‍د م‍ش‍ک‍ل‌ م‍ک‍‍ان‌‌ه‍‍ا‌ی‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌ ر‌ا برطرف کند و ب‍ر‌ا‌ی‌ ح‍ل‌ ‌ای‍ن‌ م‍ش‍ک‍ل‌ م‍س‍‍ا‌ع‍دت‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر خ‍ی‍ر‌ان‌ م‍درس‍ه‌ س‍‍از ن‍ی‍‍از ‌اس‍ت، یادآور شد: ب‍ر‌ا‌ی‌ ج‍ب‍ر‌ان‌ ک‍م‍ب‍ود ف‍ض‍‍ا‌ی‌ ‌آم‍وزش‍‍ی‌ در ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ ب‍ه‌ 31 ‌آم‍وزش‍گ‍‍اه‌ در م‍ق‍‍اط‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ تحصیلی ن‍ی‍‍از ‌اس‍ت‌.

میر عنوان کرد: همچنین در حال حاضر در ‌ای‍ن‌ ش‍‍ه‍رس‍ت‍‍ان‌ 23 ‌آم‍وزش‍گ‍‍اه‌ ب‍‍ا ق‍دم‍ت‌ ب‍س‍ی‍‍ار ب‍‍الا وج‍ود د‌ارد ک‍ه‌ ن‍ی‍‍ازمند ب‍‍ازس‍‍از‌ی‌ هستند.

وی با بیان اینکه این شهرستان به دلیل ت‍ر‌اک‍م‌ ب‍‍الا‌ی‌ د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز‌ان‌ ب‍‍ا ‌اس‍ت‍‍ان‍د‌ارد‌ه‍‍ا‌ی‌ لازم‌ ف‍‍اص‍ل‍ه‌ زی‍‍اد‌ی‌ د‌ارد، خاطر نشان کرد: در حال‌ ح‍‍اض‍ر ب‍ی‍ش‌ ‌از 40 ‌ه‍ز‌ار د‌ان‍ش‌ ‌آم‍وز در م‍ق‍‍اط‍ع‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در 390 ‌آم‍وزش‍گ‍‍اه‌ م‍ش‍‍غ‍ول‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ هستند.

میر خواستار حمایت خیران مدرسه ساز در ساخت فضاهای آموزشی در این شهرستان شد.

کد مطلب 691193

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