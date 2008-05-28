محمدجواد صفرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: بر اساس آمار اداره کل دخانیات استان لرستان سالانه بیش از 450 میلیون نخ سیگار در استان مصرف می شود.

وی با تاکید بر اینکه آمار ارائه شده از سوی اداره دخانیات استان آمار عرضه رسمی سیگار است، تصریح کرد: طبق نرم کشوری و با توجه به میزان ورود سیگار به صورت رسمی و قاچاق به بازار عرضه سیگار بیش از یک میلیارد و 400 میلیون نخ سیگار در طول سال توسط جمعیت 240 هزار نفر سیگاری استان در لرستان مصرف می شود.

صفرزاده با اشاره به اینکه این آمار با توجه به فاکتورهای جمعیتی و نرخ جمعیت محاسبه شده است، یادآور شد: آمار مصرف سالانه سیگار در کشور بالغ بر 54 میلیارد نخ سیگار است.

این مسئول با بیان اینکه طبق آمار رسمی و غیر رسمی بیش از یک هفتم جمعیت کشور سیگار مصرف می کنند، افزود: با احتساب این آمار 10 میلیون نفر سیگاری و با توجه به اینکه هر فرد سیگاری روزانه بین 12 تا 15 نخ سیگار مصرف می کند سالانه بیش از 54 میلیارد نخ سیگار در کشور استعمال می شود.

مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت و درمان سازمان علوم پزشکی استان لرستان با بیان اینکه روزانه بیش از سه میلیون و 600 هزار نخ سیگار در لرستان مصرف می شود، تصریح کرد: با توجه به این آمار سالانه بیش از 42 میلیارد تومان در لرستان صرف خرید سیگار می شود.

وی با اشاره به اینکه در مناطق محروم میانگین مصرف سیگار نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، افزود: همچنین با احتساب میزان مصرف قلیان و چپق در لرستان این مبلغ به بیش از 50 میلیارد تومان در سال می رسد.

صفرزاده با اشاره به اینکه در محاسبه مبلغ هزینه شده برای دخانیات در لرستان نرخ هر سیگار 30 تومان در نظرگرفته شده است، یادآور شد: از آمار 450 میلیون نخ سیگار مصرف شده در هرسال که توسط اداره دخانیات استان ارائه شده است، 150 میلیون نخ سیگار ایرانی و 300 میلیون نخ سیگار خارجی است.

این مسئول ادامه داد: علاوه بر هزینه های صرف شده برای خرید دخانیات، مصرف کنندگان دخانیات سالانه هزینه های کلانی را به سامانه بهداشت و درمان استان تحمیل می کنند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این میزان پولی که در راستای استعمال دخانیات هزینه می شود در صندوق مشارکت استانی ذخیره و در زیرساختهای گردشگری لرستان سرمایه گذاری شود، سالانه میلیونها نفر گردشگر جذب استان شده و موجب رشد اقتصادی و توسعه لرستان خواهند شد.

مدیر گروه بهداشت محیط معاونت بهداشت و درمان سازمان علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به شیوع استفاده از سیگار در میان نوجوانان یادآور شد: طبق میانگین پنج ساله مصرف سیگار در قشر نوجوان در کشور از 11 درصد به 17 درصد افزایش یافته است.