۸ خرداد ۱۳۸۷، ۹:۰۴

مهدیزاده در گفتگو با مهر:

این جابجایی ها دردی از کشتی دوا نمی کند / امیدوارم ماجرای حیدری تکرار نشود

قهرمان پیشین کشتی آزاد جهان و المپیک گفت: به اعتقاد من جابجایی هایی که در حال حاضر در کشتی شاهد آن هستیم هیچ دردی را دوا نخواهد کرد.

منصور مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بحث انتخاب مجید خدایی بعنوان سرمربی تیم ملی جوانان بحثی نیست که امروز بخواهد جامعه کشتی بخصوص فدراسیون را چند روز و هفته درگیر خود کند. ما در حال حاضر در آستانه بازیهای حساس المپیک قرار داریم و باید تمام نیرو، انرژی و پتانسیل موجود را در راه موفقیت در این پیکارها معطوف سازیم که متاسفانه اصل موضوع فراموش شده و به دنبال فرع هستیم.

مهدیزاده با اشاره به این انتخاب تصریح کرد: در اینکه باید کار را به جوانان سپرد و به آنها میدان داد هیچ شک و تردیدی نیست اما این را هم باید در نظر گرفت که اولا فرصت لازم را به گزینه مورد نظر بدهیم و ثانیا بررسی کنیم و ببینیم آیا آن فرد ملاکهای لازم و اصلی را برای این سمت دارد یا خیر؟

وی انتخاب خدایی را به فال نیک گرفت و گفت: در کنار اینکه خدایی را گزینه مناسبی برای این کار البته با شرط و شروط می دانم اما این انتخاب نشان داد که از موضوع سرمربیگری حیدری حسن برداشت نشده است. امیدوارم موضوع حیدری تکرار نشود و بتوانیم خدایی امروز را در سالهای آینده مربی زبده و کار بلد ببینیم که نشان دهنده سیستمی با تصمیم گیری درست و حمایتی ارزشمند باشد.

رئیس پیشین کمیته فنی فدراسیون کشتی در پایان گفت: همه اینها را گفتم و راهکار را نیز دادم اما به اعتقاد من جابجایی هایی که در حال حاضر در کشتی شاهد آن هستیم هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و تنها راه رسیدن به موفقیت و پیروزی نظم و نظام دادن به امور است.هرگاه مربی انتخاب شد و به او فرصتی حداقل 4 ساله با حمایتی همه جانبه دادیم آنگاه می توانیم از او نتیجه و ثمره نیز بخواهیم وگرنه چیزی عایدمان نخواهد شد.
