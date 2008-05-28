این جابجایی ها دردی از کشتی دوا نمی کند / امیدوارم ماجرای حیدری تکرار نشود

منصور مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: بحث انتخاب مجید خدایی بعنوان سرمربی تیم ملی جوانان بحثی نیست که امروز بخواهد جامعه کشتی بخصوص فدراسیون را چند روز و هفته درگیر خود کند. ما در حال حاضر در آستانه بازیهای حساس المپیک قرار داریم و باید تمام نیرو، انرژی و پتانسیل موجود را در راه موفقیت در این پیکارها معطوف سازیم که متاسفانه اصل موضوع فراموش شده و به دنبال فرع هستیم.

مهدیزاده با اشاره به این انتخاب تصریح کرد: در اینکه باید کار را به جوانان سپرد و به آنها میدان داد هیچ شک و تردیدی نیست اما این را هم باید در نظر گرفت که اولا فرصت لازم را به گزینه مورد نظر بدهیم و ثانیا بررسی کنیم و ببینیم آیا آن فرد ملاکهای لازم و اصلی را برای این سمت دارد یا خیر؟

وی انتخاب خدایی را به فال نیک گرفت و گفت: در کنار اینکه خدایی را گزینه مناسبی برای این کار البته با شرط و شروط می دانم اما این انتخاب نشان داد که از موضوع سرمربیگری حیدری حسن برداشت نشده است. امیدوارم موضوع حیدری تکرار نشود و بتوانیم خدایی امروز را در سالهای آینده مربی زبده و کار بلد ببینیم که نشان دهنده سیستمی با تصمیم گیری درست و حمایتی ارزشمند باشد.

رئیس پیشین کمیته فنی فدراسیون کشتی در پایان گفت: همه اینها را گفتم و راهکار را نیز دادم اما به اعتقاد من جابجایی هایی که در حال حاضر در کشتی شاهد آن هستیم هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و تنها راه رسیدن به موفقیت و پیروزی نظم و نظام دادن به امور است.هرگاه مربی انتخاب شد و به او فرصتی حداقل 4 ساله با حمایتی همه جانبه دادیم آنگاه می توانیم از او نتیجه و ثمره نیز بخواهیم وگرنه چیزی عایدمان نخواهد شد.