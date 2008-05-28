100 میلیون دلار به احیای بافت فرسوده پنج شهر کشور اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ابوالفضل موسوی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مرحله دوم این طرح نیز 13 شهر دیگر با اعتبار حدود 800 میلیون دلار در دستور کار قرار دارند که تلاش می‌کنیم استان بوشهر در ردیف استانهای مرحله دوم باشد.

وی با بیان اینکه میزان دریافت وام از بانک جهانی توسط پنج شهر مذکور 12 میلیارد تومان است، اظهار داشت: سنندج حدود 30 درصد از میزان وام خود را دریافت کرده و تبریز نیز در مرحله تصویب وام قرار دارد.

معاون وزیر مسکن افزود: میزان دریافت تسهیلات شهرهای بندرعباس، کرمانشاه و زاهدان که از محل بانک جهانی به آنها وام تعلق گرفته، حدود 70 درصد است.

موسوی در خصوص نحوه پرداخت وام بانک جهانی برای احیای بافتهای فرسوده شهرها بیان داشت: برای هر پروژه ‌ای که توافق شد، مشاور انتخاب می شود و اقدام این مشاور بر اساس شرح خدماتی است که در وزارت مسکن و بانک جهانی مشخص شده است.

وی ادامه داد: پس از تایید مشاور توسط بانک جهانی مشاور مطالعات خود را انجام می‌دهد و گزارش‌های خود را به دستگاه‌های اجرایی ذیربط استان می فرستد و در صورت تصویب در جلسه ستاد توانمندسازی بافتهای فرسوده، اعتبار آن از محل منابع بانک جهانی تامین می‌شود.

موسوی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از 60 میلیارد تومان اوراق مشارکت توسط شهرداریها برای احیای بافتهای فرسوده به فروش رسید، یادآور شد: تلاش می‌کنیم با آماده شدن طرح مطالعاتی احیای بافت فرسوده بوشهر از محل منابع بانک جهانی برای احیای بافت بوشهر نیز وام پرداخت شود.

وی گفت: در برنامه امسال قصد داریم به منظور احیای بافتهای فرسوده و تاریخی اعتمادسازی بین مردم و نهادهای محلی و شهرداری و دولت را ساماندهی کنیم.

وی افزود: بدون حضور و اتکای به مردم پیشرفت کار در احیای بافت‌ها کم خواهد بود و در این زمینه حضور شهرداری‌ها هم بسیار تاثیرگذار است.