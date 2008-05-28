  1. بین الملل
  2. سایر
۸ خرداد ۱۳۸۷، ۱۱:۳۵

گزارش انتقادی عفو بین الملل:

18 هزار مصری در شرایط دشوار و غیر انسانی در زندانها به سر می برند

18 هزار مصری در شرایط دشوار و غیر انسانی در زندانها به سر می برند

در حالی که دو روز از تمدید قانون حالت فوق العاده در مصر می گذرد؛ سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود با انتقاد از این اقدام تاکید کرد که طبق دستور وزارت کشور مصر و بر اساس قانون فوق العاده در این کشور، 18 هزار مصری بدون اتهام و محاکمه در زندان به سر می برند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این گزارش آمده است : اغلب این زندانیان در شرایط دشوار و غیر انسانی به سر می برند؛ به گونه ای که صدها تن از آنها به بیماری های پوستی و سل مبتلا هستند.

در بخش دیگر این گزارش گفته شده است : بسیاری از زندانیان با وجود صدور احکام قضایی مبنی بر بیگناهی این افراد، همچنان در بازداشت به سر می برند.

28 نفر از زندانیان زندان برج العرب در نزدیکی اسکندریه در اعتراض به تداوم بازداشت با وجود صدور مکرر حکم آزدادی شان، اعتصاب غذا کرده اند.

لازم به ذکر است حکومت مصر روز دوشنبه هشتم خرداد به مدت دو سال دیگر قانون فوق العاده در این کشور را تمدید کرد.

به موجب این قانون که از 27 سال پیش به اجرا درآمده است، وزارت کشور مصر می تواند هر شخصی را که تهدیدی برای امنیت عمومی کشور محسوب می شود حتی اگر دوره مجازات وی به پایان رسیده باشد؛ تمدید کند.

گزارش سازمان عفو بین الملل در حالی ارائه می شود که مسئولان مصری هر روز به بهانه های مختلف، مخالفان دولت از جمله اعضای اخوان المسلمین را بازداشت می کنند.

کد مطلب 691204

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها