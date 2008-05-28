18 هزار مصری در شرایط دشوار و غیر انسانی در زندانها به سر می برند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این گزارش آمده است : اغلب این زندانیان در شرایط دشوار و غیر انسانی به سر می برند؛ به گونه ای که صدها تن از آنها به بیماری های پوستی و سل مبتلا هستند.

در بخش دیگر این گزارش گفته شده است : بسیاری از زندانیان با وجود صدور احکام قضایی مبنی بر بیگناهی این افراد، همچنان در بازداشت به سر می برند.

28 نفر از زندانیان زندان برج العرب در نزدیکی اسکندریه در اعتراض به تداوم بازداشت با وجود صدور مکرر حکم آزدادی شان، اعتصاب غذا کرده اند.

لازم به ذکر است حکومت مصر روز دوشنبه هشتم خرداد به مدت دو سال دیگر قانون فوق العاده در این کشور را تمدید کرد.

به موجب این قانون که از 27 سال پیش به اجرا درآمده است، وزارت کشور مصر می تواند هر شخصی را که تهدیدی برای امنیت عمومی کشور محسوب می شود حتی اگر دوره مجازات وی به پایان رسیده باشد؛ تمدید کند.

گزارش سازمان عفو بین الملل در حالی ارائه می شود که مسئولان مصری هر روز به بهانه های مختلف، مخالفان دولت از جمله اعضای اخوان المسلمین را بازداشت می کنند.