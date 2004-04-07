سياست اشتباه آمريكايي ها، طرفداران مقتدي صدر را تحريك كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، روزنامه هاي آمريكايي و شماري از كارشناسان اين كشور معتقدند كه ريسك بحراني كردن اوضاع يا تلاش براي آرام كردن آن دو گزينه مطرح در مقابل آمريكا در مقابله با تحركات طرفداران مقتدي صدر رهبر تندرو ديني است.

روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله امروز خود نوشت: اكنون درگيري با ارتش المهدي (شبه نظاميان طرفدار مقتدي صدر) آغاز شده و سران آمريكا نبايد در مورد اقدام سريع و قاطع ترديد به خود راه دهند.

اين روزنامه افزود: چنين عملياتي بهاي آن كشته شدن شماري از عراقي ها و آمريكايي ها است اما اجتناب از مواجهه با تندروهاي عراقي اوضاع را بسيار بدتر خواهد كرد.

روبرت اور كارشناس دانشكده امور حكومتي كندي در دانشگاه هاروارد و عضو سابق دولت بيل كلينتون رئيس جمهور سابق آمريكا مي گويد: راه ديگر ادامه حكم دستگيري مقتدي صدر است اما در اجراي آن نبايدعجله به خرج داد يعني اينكه اجازه داد تا در يكي از مساجد پنهان شود و تا در زماني معين براي آرام كردن اوضاع تلاش كرد.

از سوي ديگر روزنامه نيويورك تايمز و برخي كارشناسان معتقدند كه حكومت موقت ائتلاف(اشغالگران) در مقابله با افزايش اقدامات شبه نظاميان راديكال وابسته به مقتدي صدر مرتكب اشتباهاتي شد.

اين روزنامه در مورد صحت تصميم حكومت ائتلاف در بستن روزنامه " الحوزه الناطقه" كه مقتدي صدر بر آن حاكم است، سوال كرد و نوشت: بستن روزنامه طرفدار يك رهبر شيعه راديكال، يك اقدام و انديشه اشتباه و جسورانه بود كه تنهابه تحريك طرفدارانش منجر شد.

همچنين چارلز پاترورث از اعضاي دانشگاه مريلند با مورد سوال قرار دادن اقدام آمريكايي ها در بستن روزنامه مقتدي صدر گفت: چرا اين روزنامه را بستند؟ چرا چنين حادثه اي پيش از اين روي نداد؟ قطعا آمريكايي ها در اين مورد سوء نيت داشتند.

وي با بيان نقش مهم و تعيين كننده آيت الله سيستاني در آرام كردن اوضاع عراق افزود: بايد در درجه اول به نجف رفت و از آيت الله سيستاني براي آرام كردن اوضاع كمك خواست ، راه حل متوسل شدن به شيعيان است نه غير مسلمانان

ايت الله علي سيستاني با هرگونه مقاومت مسلحانه بر ضد نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا مخالفت كرده است .

روبرت اور نيز معتقد است كه بايد ماموريت اهتمام به بركناري صدر را به عراقي ها داد اولين چيزي كه پل برمر حاكم آمريكايي در عراق بايد استراتژي سياسي واقعي را با هدف جمع كردن طيف هاي مختلف شيعه با كردها و سني ها براي رد پيشنهادهاي مقتدي صدر انتخاب كرد.

وي افزود: اين امر مستلزم التزام طولاني مدت براي ساخت نظام سياسي يكپارچه است و به نظر مي رسد پل برمر شرايط امنيتي را رها مي كند كه استراتژي سياسي را به جاي عكس اين مساله رهبري كند.

اور معتقد است كه حكومت ائتلاف موقت درجدول زمان بندي مشخص براي انتقال قدرت به عراقي ها منزوي شد، درمورد تعيين تاريخ 30 ژوئن(10 تير83) حكومت ائتلاف وسيله بزرگي براي اعمال فشار را از دست داد.

وي افزود: برمر بايد اول از همه به ديدگاه عراقي ها كه خواستار انتقال قدرت در 30 ژوئن هستند، نگاه كند و به آنها بگويد در صورتي آماده انجام آن است كه آنها هم براي بركناري صدر و عناصر راديكال در طائفه سني آماده باشند.