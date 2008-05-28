به گزارش خبرنگار مهر، دیدار مرحله نیمه نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور در شرایطی عصر فردا در اهواز برگزار خواهد شد که استقلال فصلی توام با ناکامی را پشت سرگذاشت و حالا با آرزوی قهرمانی در جام حذفی به مصاف فولاد خوزستان می رود.

فولاد که در مراحل ابتدایی جام حذفی باشگاه های کشور موفق به کنار گذاشتن تیم های لیگ برتری سایپا، استقلال اهواز و پاس همدان شده است این بار در آزمون دشوار دیگری به مصاف استقلال تهران می رود.

دشواری کار فولاد در بازی فردا از آن جهت است که با تیمی روبه رو می شود که شوک مثبت به آن وارد شده و با انگیزه ای بالا در صدد جبران ناکامی های بزرگ در لیگ برتر برآمده است. فولاد فردا کار سختی را مقابل استقلالی های با انگیزه پیش رو دارد که به دنبال گذاشتن مرهمی بر روی زخم های دل هواداران این تیم هستند.

استقلالی که در فصل جاری سه بار ترکیب مربیانش دستخوش تغییر شده است. این بار با هدایت قلعه نویی و همراهانش به مصاف فولاد خوزستان می رود. قلعه نویی که سال 81 نیز در شرایطی مشابه تیم ناکام استقلال در لیگ برتر را به عنوان قهرمانی جام حذفی رساند، این بار هم برای معجزه به جمع آبی پوشان آمده است. اما حتما او می داند استقلال آن روز تا هفته پایانی لیگ برتر مدعی قهرمانی بود نه تیم سیزدهم جدول، تیمی که به شکست خوردن عادت کرده است!

غروب سرخ رنگ اهواز فردا آبستن حوادثی تازه است، شاید با نتیجه بازی فردا خیلی ها از استقلال بروند و یا اینکه در سمت خود ابقا شوند. فردا برای استقلال بازی مرگ و زندگی است. سوت مرادی حیات و ممات آنها در هوای آبی استقلال را مشخص می کند.

تغییر سیستم استقلال

یکی از مهمترین مشکلات استقلال مصدومیت بازیکنان تاثیرگذار این تیم در خط میانی است. مهرداد پولادی و سعید بیات که در بازی های لیگ از نفرات تاثیر گذار بودند با آسیب دیدگی روبه رو هستند. غیب آنها احتمال تغییر تاکتیک تیم فوتبال استقلال را محتمل کرده است و این احتمال وجود دارد که آبی پوشان در بازی فردا مقابل فولاد با سیستم 2-5-3 به میدان بروند.

قلعه نویی که با همین سیستم و روش بازی استقلال را قهرمان پنجمین دوره مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور کرده است به احتمال زیاد در بازی فردا نیز با سبک و سیاق پیشین به میدان خواهد رفت. به این ترتیب که وحید طالب لو درون دروازه می ایستد. مثلث امیر حسین صادقی، بیژن کوشکی و پژمان منتظری در خط دفاع قرار می گیرند. مشکل اصلی استقلال در خط میانی است، آنجاکه تعداد مصدومان خیلی زیاد است.

سرمربی استقلال اگر قرار باشد به منصوریان اعتماد کند، او را به عنوان هافبک دفاعی به میدان می فرستد در غیر این صورت ناچار است با به میدان فرستادن پیروز قربانی ناآماده در خط دفاعی پژمان منتظری را به خط میانی منتقل کند. قلعه نویی در میانه میدان انتخاب های محدودی دارد و قابل پیش بینی است که از وجود مجتبی جباری و امید روانخواه استفاده کند. در کناره های زمین نیز بازی کردن مهدی امیرآبادی و میثم منیعی محتمل به نظر می رسد.

و اما در خط حمله حضور فرهاد مجیدی، بهترین مهاجم استقلال در فصلی که گذشت یکی از نفرات اصلی است، اینکه از بین علیزاده و برهانی کدامیک زوج مجیدی باشند، موردی که قلعه نویی تا ساعتی پیش از بازی فردا به آن فکر خواهد کرد.

اما فولاد خوزستان که از رقابتهای لیگ دسته اول به مرحله حذفی و پلی آف رسیده است نشان داده تیمی قدرتمند و قلدر است . این تیم که با اقتدار از گروه خود صعود کرده است، در رقابتهای جام حذفی هم یک مدعی به شمار می رود. این تیم در دیدار فردا تنها به پیروزی فکر می کند تا با راهیابی به فینال جام حذفی، ناکامی یک سال دوری از لیگ برتر را جبران کند.