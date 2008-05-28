پیوستن به بازار جهانی نیازمند تعریف 15 هزار استاندارد است

یوسفی مدیرکل استاندارد استان گیلان چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، افزود: هم اکنون حدود 10 هزار نوع کالا و خدمات در کشور دارای استاندارد است.

وی همچنین گفت: در چشم انداز 20 سال کشور نیز متعهد هستیم هر نوع کالا و امکاناتی که بعد از چشم انداز ارائه می شود همه ممهور به مهر استاندارد باشد.

یوسفی با اعلام اینکه استاندارد یک اداره نیست بلکه یک دبیرخانه است، افزود: همه واحدهای تولیدی، همه مصرف کنندگان و همه دستگاههای زیربط، در تمام اموری که ارائه خدمات می دهند، عضو این دبیرخانه هستند و دبیری این دبیرخانه برعهده اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی است.

یوسفی از ایجاد دفتر امور تدوین استاندارد در این اداره کل خبر داد و گفت: جوانان تحصیل کرده ای که به دنبال کار دولتی، حرفه و شغلی هستند برای فعالیت دراین دفتر دعوت به همکاری می شوند.

وی خاطرنشان کرد: کاراین دفتر تعریف استانداردهای است که برای کالا و خدمات مورد نیاز است تاکنون تعریف نشده است.

یوسفی در ادامه با اعلام اینکه سالانه 30 عنوان استاندارد در استان تعریف می شود، گفت: استانی همچون گیلان که فرهیخته و دانشگاهی زیاد دارد این تعداد باید به 10 برابر افزایش یابد

