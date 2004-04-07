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۱۹ فروردین ۱۳۸۳، ۱۸:۵۸

شمار قربانيان حملات نظاميان آمريكايي به غيرنظاميان عراقي در فلوجه به 52 تن رسيد

شمار قربانيان عمليات گسترده نظاميان آمريكايي در شهر فلوجه به 52 كشته و 100 زخمي افزايش يافت.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، جنگنده هاي اف 16 آمريكا نيز امروز مناطقي از شهر فلوجه را مورد هدف قرار دادند.
اين در حالي است كه با گذشت سه روز از محاصره شهر فلوجه توسط نظاميان آمريكايي همچنان حملات عليه اين نظاميان ادامه دارد و در تازه ترين آن، يك تانك ارتش آمريكا در منطقه الجولان فلوجه به آتش كشيده شد.
در همين حال اهالي فلوجه امروز پس از تشييع جنازه هاي تعدادي از قربانيان عمليات نظامي آمريكا، در اجتماع اعتراض آميزي خواستار دخالت سازمان ملل متحد براي پايان دادن به محاصره و عمليات نظامي آمريكا در اين شهر شدند.

 

کد مطلب 69122

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