رجا در مسیر رسیدن به استانداردهای جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت قطارهای مسافری رجاء، محمود جعفری در جلسه شورای مدیران این شرکت اظهار داشت: با توجه به طول خطوط پایین و تعداد کم واگن ، تاکنون اقدامات خوبی در بخش مسافری انجام شده ، اما تا رسیدن به استانداردهای جهانی فاصله داریم که امیدواریم در آینده نزدیک به آن دست یابیم.

بنا به گفته وی رجاء به دنبال تبدیل شدن به یک شرکت سیاستگذار و متولی حمل و نقل ریلی با ویژگی ایمن ترین ، سریع ترین و راحت ترین سیستم حمل و نقلی است.

رئیس هیئت مدیره شرکت قطارهای مسافری رجا شاخص سهم افزایش جابجایی مسافر در حمل و نقل ریلی را نسبت به جاده ای و هوایی مطلوب ارزیابی کرد و با اشاره به افزایش روز افزون تقاضای سفر با قطار گفت: تقاضای روز افزون سفر با قطار ، نشانگر این است که همچنان با نیازهای جامعه فاصله اساسی داریم وباید برای کاهش آن قدمهای جدی تری برداریم .

مدیر عامل شرکت رجا تاکید کرد: پاسخگویی شایسته برای تقاضای سفر باقطار، مستلزم توسعه ناوگان ریلی و امکانات است که امیدواریم بابهره گیری از نیروهای خلاق و توانمند به بخشی از این مهم دست یابیم.