پرداخت 4 میلیارد ریال به فدراسیون های پایه و پرمدال

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی در جلسه کمیته ورزش های پایه و پرمدال که عصر روز گذشته برگزار شد، اظهار داشت : سالن دوومیدانی و سالن دوهزارنفری ژیمناستیک تبریز،استخر قهرمانی اردبیل ، سالن دوهزار نفری دوومیدانی ، پیست دوچرخه سواری وسالن دو هزار نفری ژیمناستیک اصفهان، سالن دوومیدانی شهرستان بروجن از توابع چهارمحال وبختیاری ، استخر قهرمانی و سالن دوهزار و پانصدنفری ژیمناستیک مشهد، استخرقهرمانی اهواز ، پیست دوچرخه سواری زنجان، سالن دوهزار نفری ژیمناستیک، شیراز ، سالن دوومیدانی قزوین، سالن دوومیدانی و پیست دوچرخه سواری سنندج، استخر قهرمانی کرمان، پیست دوچرخه سواری رشت ، سالن دوومیدانی و پیست دوچرخه سواری اراک ، سالن دوومیدانی بندرعباس و سالن دوومیدانی همدان ، 21 پروژه‌ای بودند که مهندس علی آبادی آنها را اعلام و مبلغ اعتبار در نظر گرفته شده برای ساخت این پروژه های ملی عظیم را 250 میلیارد تومان اعلام کرد.

براساس این گزارش، در جلسه کمیته ورزش‌های پایه و پرمدال که با حضور کیومرث هاشمی ، رباب شهریان، علی رغبتی ، نصرا... سجادی ، سید مهدی هاشمی ، احمد دنیامالی ، وحید مرادی ، مصطفی کریمی ، امیررضا واعظی آشتیانی و کریم صفایی برگزار شد، سید مهدی هاشمی سرپرست فدراسیون تیراندازی طرح جامع فدراسیون را که بر اساس چشم انداز 20 ساله نظام و به منظور رشد و توسعه رشته تیراندازی تا سال 2016 تدوین شده بود، ارائه کرد.

در ادامه معاون رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان سال آینده 40 درصد اعتبارات عمرانی خود را به بخش خصوصی برای توسعه فضاهای ورزشی اختصاص می دهد، گفت: هرکس در هر شهر ایران بخواهد سالن تیراندازی احداث کند سازمان تربیت بدنی زمین به صورت اجاره بلند مدت 99 ساله در اختیار وی قرار می دهد، بنابراین از موضوع احداث زیرساخت‌های تیراندازی توسط بخش خصوصی حمایت و استقبال می‌کنیم.

محمدعلی آبادی همچنین در این جلسه از پرداخت مبلغ 500 میلیون ریال به هریک از فدراسیون‌های عضو کمیته( تیراندازی، تیروکمان، قایقرانی، دوومیدانی، شنا شیرجه واترپلو، بوکس، ژیمناستیک و دوچرخ سواری) خبرداد و گفت: این مبلغ هفته آینده به حساب فدراسیون‌ها واریز می شود ،اما بدیهی است که پرداخت 30 میلیارد ریال وعده داده شده برای توسعه این فدراسیون‌ها از این پس براساس برنامه این ۸ فدراسیون پرداخت می شود و هر فدراسیونی که فعال‌تر باشد اعتبار بیشتری دریافت خواهد کرد.

رئیس سازمان تربیت بدنی یادآور شد: سازمان 30 سالن اختصاصی تیراندازی در 30 مرکز استان احداث خواهد کرد.