به گزارش خبرنگار مهر، "خونمردگی" در 14 قسمت 50 دقیقه‌ای تهیه شده و پولاد کیمیایی، لیلا اوتادی، سیاوش تهمورث، عبدالرضا اکبری، حبیب دهقان‌نسب، سولماز غنی، امیر غفارمنش، احمد کاوری، کاظم افرندنیا و شهرام عبدلی در آن بازی کرده‌اند.

اوتادی و کیمیایی در نمایی از مجموعه "خونمردگی"

داستان "خونمردگی" درباره ورزشکاری به نام رسول است که پس از بازگشت از مسابقات خارجی متوجه می‌شود برادرش به طرزی مشکوک به قتل رسیده است. رسول تصمیم می‌گیرد خودش قاتل برادر را بیابد و این مسئله او را با دختری به نام فرشته آشنا می‌کند.

سعید نعمت‌الله فیلمنامه مجموعه تلویزیونی "خونمردگی" را نوشته و طبق گفته مزدآبادی قرار است در ایام محرم امسال روی آنتن شبک یک برود. حمیدرضا صدری موسیقی متن را ساخته و خشایار موحدیان آن را تدوین کرده است. مزدآبادی سابقه ساخت مجموعه "آدمخوار" و چند فیلم کوتاه و مستند را در کارنامه دارد.